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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:25 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初攀升,受美联储言论及强劲美国企业财报提振

路透东京4月26日电---日本股市日经指数周四开盘上扬,受美国企业业绩提振,且美国联邦储备理事会(FED)表示,若有必要可能进一步购买债券以扶助经济.

日经指数.N225盘初上涨0.5%至9,609.60点,进一步靠近9,634点附近的13周移动均值.东证股价指数.TOPX升0.5%至813.73点.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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