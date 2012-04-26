〔中国金融〕浙江拟加快金融改革,探索民间融资阳光化途径--报载

路透上海4月26日电---继温州市获批设立金融改革试验区后,中国浙江省拟进一步加快金融改革.中国证券报周四报导,浙江将鼓励民间资本进入金融领域,探索民间融资阳光化途径,全力打造中小企业金融服务中心和民间财富管理中心.

报导引述浙江《关于加快金融改革发展的若干意见》称,要尽快做强做大地方金融机构,加快地方资本市场体系建设,加快区域金融创新发展,促进民间融资阳光化和规范化,加快地方金融管理体制改革.

鼓励民间资本根据有关规定发起设立或参股小型社区类金融机构、金融租赁、村镇银行,发起设立小额贷款公司和农村资金互助社;支持民间资本参与银行、证券、保险等金融机构的改制和增资扩股;支持民间资本发展股权投资、融资性担保互动融合的民间金融产业链.

此外,浙江还计划选择民间活跃的市、县开展规范民间融资试点,以引导规范和创新管理为重点,探索建立民间融资备案管理制度,引导融资主体特别是法人实体进行民间融资备案登记,倡导发展合法融资.

报告还援引温州市委书记陈德荣指出,温州金融改革的主要目标是:2012年新增小额贷款公司30家,2013年总数达到100家,实现都市功能区和中心镇全覆盖;2012年银行金融机构市级分行基本设立小企业专营机构,完成农村合作金融机构股份制改造工作;2013年村镇银行等新型农村金融机构及分支机构,实现县(市、区)全覆盖.

中国国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.[ID:nSB1459928](完)