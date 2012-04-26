《中国重要政经日程》--4月26日

=============================今日重要政经日程==========================

4/26(四)

--国务院副总理李克强出访俄罗斯、匈牙利、比利时和欧盟总部,至5月4日

--中国总理温家宝出席德国汉诺威工业博览会开幕式,并对瑞典、波兰等进行正式访问,至27日.

*--国务院新闻办发布会,卫生部副部长、国家中医药管理局局长王国强和商务部部长助理仇鸿介绍中医药服务贸易发展等情况.

--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.

=============================近日重要政经日程==========================

4/27(五)

--2012投中集团(China Venture)投资中国年会在上海举行.

--商务部研究院主办的股市价值投资与安全投资论坛在北京举行.

--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.

5/3(四)

--第四轮中美战略与经济对话在北京举行,至4日.

5/17(四)

--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.

5/18(五)

--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.

5/23(三)

--2012中国战略性新兴产业发展论坛在北京举行,至24日.

--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.

5/24(四)

--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.

--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.

5/26(六)

--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)