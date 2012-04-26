〔韩股业绩〕SK hynix连续第三季亏损,因晶片价格下降且有红利支付(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 第一季营业亏损2,600亿韩元,预估为亏损1,550亿
* 第一季DRAM晶片售价下降10%,NAND晶片售价下滑16%
* SK hynix股价今年迄今上涨23%,同期大盘涨7.5%
路透首尔4月26日电---世界第二大电脑记忆体晶片(存储器芯片)制造商SK hynix Semiconductor(000660.KS)周四公布连续第三季亏损,因晶片价格下降,且被SK电讯(017670.KS)收购后有一次性红利支付.
SK hynix第一季营业亏损2,600亿韩元(2.278亿美元),逊于汤森路透I/B/E/S预估中值的亏损1,550亿韩元.该公司正在参与竞购日本受困同行尔必达记忆体.
该公司上年同期获利3,230亿韩元,前一季亏损1,670亿韩元.
据分析师表示,Hynix料将在第二季重新录得获利,因处境艰难的同行供应减少,令电脑记忆体晶片价格开始回升,并且泰国受洪灾冲击之后零部件供应回归正常,使电脑需求回温.
动态随机存取记忆体(DRAM)晶片的平均售价第一季下降10%,NAND快闪记忆体(闪存)晶片价格下跌16%,抵消了DRAM和NAND晶片出货分别增长的9%和2%的影响.
Hynix股价今年迄今上升23%,因预计该公司将扭亏为盈.而韩股综合股价指数.KS11同期涨幅仅为7.5%.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。