〔韩股业绩〕SK hynix连续第三季亏损,因晶片价格下降且有红利支付(更新版)

(新增细节)

* 第一季营业亏损2,600亿韩元,预估为亏损1,550亿

* 第一季DRAM晶片售价下降10%,NAND晶片售价下滑16%

* SK hynix股价今年迄今上涨23%,同期大盘涨7.5%

路透首尔4月26日电---世界第二大电脑记忆体晶片(存储器芯片)制造商SK hynix Semiconductor(000660.KS)周四公布连续第三季亏损,因晶片价格下降,且被SK电讯(017670.KS)收购后有一次性红利支付.

SK hynix第一季营业亏损2,600亿韩元(2.278亿美元),逊于汤森路透I/B/E/S预估中值的亏损1,550亿韩元.该公司正在参与竞购日本受困同行尔必达记忆体.

该公司上年同期获利3,230亿韩元,前一季亏损1,670亿韩元.

据分析师表示,Hynix料将在第二季重新录得获利,因处境艰难的同行供应减少,令电脑记忆体晶片价格开始回升,并且泰国受洪灾冲击之后零部件供应回归正常,使电脑需求回温.

动态随机存取记忆体(DRAM)晶片的平均售价第一季下降10%,NAND快闪记忆体(闪存)晶片价格下跌16%,抵消了DRAM和NAND晶片出货分别增长的9%和2%的影响.

Hynix股价今年迄今上升23%,因预计该公司将扭亏为盈.而韩股综合股价指数.KS11同期涨幅仅为7.5%.(完)