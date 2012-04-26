《全球主要国家债券发行预告》--4月26日-5月3日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/26 意大利 85亿欧元 2012年10月31日到期的184天期BOT债券
4/26 1700 美国 七年期公债
4/26 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/26 0130 日本 两年期公债
4/27 意大利 15-25亿欧元 票息4.75%,2017年5月1日到期指标BTP债券
4/27 意大利 15-25亿欧元 票息5.50%,2022年9月1日到期指标BTP债券
4/27 意大利 7.5-12.5亿欧元 票息3.75%,2016年4月15日到期非指标BTP债券
4/27 意大利 票息4.25%,2019年2月1日到期非指标BTP债券
4/27 英国 国库券
4/30 1530 美国 13周和26周国库券
4/30 法国 BTF国库券
5/1 1530 美国 52周国库券和四周期国库券
5/1 英国 37.5亿英镑 票息4.50%、2019年到期的债券
5/2 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年11月23日和2013年5月17日到期的国库券
5/2 加拿大 10年期公债
5/3 法国 长期政府债券(OAT)
5/3 西班牙 公债
5/3 英国 12亿英镑 票息0.75%、2034年到期的通膨保值公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。