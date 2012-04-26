〔中股业绩〕兴业银行及深发展一季度净利润分别大增58.74%、42.74%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---中国兴业银行(601166.SS)及深圳发展银行(000001.SZ)周四发布的2012年一季报显示,报告期内,两家银行实现归属于上市公司股东净利润同比大增58.74%、42.74%.
兴业银行:
2012年一季度 2011年一季度 同比增减(%)
营业收入(亿元) 192.32 116.53 65.04
净利润(亿元) 82.88 52.21 58.74
基本每股收益(元) 0.77 0.48 60.42
一季度末,资本充足率为11.04%,持平于去年年末;核心资本充足率提升0.07%至8.27%.不良贷款余额为40.37亿元人民币,不良贷款率为0.40%,拨备覆盖率为393.01%.
深发展:
2012年一季度 2011年一季度 同比增减(%)
营业收入(亿元) 97.24 58.15 67.22
净利润(亿元) 34.29 24.02 42.74
基本每股收益(元) 0.67 0.69 -2.90
截至3月底底,资本充足率达到11.63%,核心资本充足率8.63%,符合监管要求,且较去年年底均有提高.不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.68%和253.37%.
周三兴业银行收报14.26元,深发展收报16.86元,过去一个月分别上涨4.93%,5.31%(完)
参看相关细节,请点选上海、深圳证券交易所网站(here)
(here)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。