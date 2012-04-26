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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 09:38 BJT

〔中股业绩〕兴业银行及深发展一季度净利润分别大增58.74%、42.74%

路透上海4月26日电---中国兴业银行(601166.SS)及深圳发展银行(000001.SZ)周四发布的2012年一季报显示,报告期内,两家银行实现归属于上市公司股东净利润同比大增58.74%、42.74%.

兴业银行:

　 　　　 　 　 2012年一季度 2011年一季度 同比增减(%)

营业收入(亿元)　 192.32 116.53 65.04

净利润(亿元) 82.88 52.21 58.74

基本每股收益(元) 0.77 0.48 60.42

一季度末,资本充足率为11.04%,持平于去年年末;核心资本充足率提升0.07%至8.27%.不良贷款余额为40.37亿元人民币,不良贷款率为0.40%,拨备覆盖率为393.01%.

深发展:

　 　　　 　 　 2012年一季度 2011年一季度 同比增减(%)

营业收入(亿元)　 97.24 58.15 67.22

净利润(亿元) 34.29 24.02 42.74

基本每股收益(元) 0.67 0.69 -2.90

截至3月底底,资本充足率达到11.63%,核心资本充足率8.63%,符合监管要求,且较去年年底均有提高.不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.68%和253.37%.

周三兴业银行收报14.26元,深发展收报16.86元,过去一个月分别上涨4.93%,5.31%(完)

参看相关细节,请点选上海、深圳证券交易所网站(here)

(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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