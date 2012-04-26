〔巴西个股〕淡水河谷第一季获利同比大跌,因主要产品价格下挫和降雨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透里约热内卢4月25日电---全球最大铁矿石业者巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)周三表示,第一季获利较上年同期下跌近一半,因降雨限制出口、主要产品价格下挫和新矿项目支出增加.
淡水河谷在提交给巴西证券监管机构的文件中称,该公司3月31日止当季净利大减44%,至38.3亿美元,上年同期为68.3亿美元.
淡水河谷业绩与接受路透调查六位分析师的预估相符.这些分析师预计该公司净利将较上年同期下挫45%至38亿美元,且较第四季减少19.4%.
"从财务和运营的角度来说,第一季度通常在一年里表现最弱."文件称."今年,巴西强降雨加剧了施加在销售和成本上的季节性作用.此外,铁矿石和球团矿价格走低也削弱了营运利润率和获利."
淡水河谷获利较2011年第四季下跌了18%.
此次获利公布之时,正逢执行长Murilo Ferreira增加投资,以满足中国和其他亚洲市场对铁矿石、镍、铜和煤的强劲需求,并因应现有矿脉产出下滑.
支出增加之际,公司主要产品价格却出现回落.现货市场上,铁矿石平均价格IODBZ00-PLT在第一季度较上年同期下降了五分之一,达到每吨143.46美元的均价.
淡水河谷第一季生产了5,480万吨铁矿石,较2011年第一季时的5,770万吨减少了约5%.
第一季扣除税项的净营收较上年同期下降16%,至110.5亿美元,较第四季下跌23%.
分析师平均预估净营收将下跌3.9%,至127亿美元.
经调整后的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)大跌35%至47亿美元.淡水河谷的EBITDA数据排除了汇率变动、持股获利、未计入合并报表的合资公司业绩等等因素.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。