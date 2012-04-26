〔巴西个股〕淡水河谷第一季获利同比大跌,因主要产品价格下挫和降雨

路透里约热内卢4月25日电---全球最大铁矿石业者巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)周三表示,第一季获利较上年同期下跌近一半,因降雨限制出口、主要产品价格下挫和新矿项目支出增加.

淡水河谷在提交给巴西证券监管机构的文件中称,该公司3月31日止当季净利大减44%,至38.3亿美元,上年同期为68.3亿美元.

淡水河谷业绩与接受路透调查六位分析师的预估相符.这些分析师预计该公司净利将较上年同期下挫45%至38亿美元,且较第四季减少19.4%.

"从财务和运营的角度来说,第一季度通常在一年里表现最弱."文件称."今年,巴西强降雨加剧了施加在销售和成本上的季节性作用.此外,铁矿石和球团矿价格走低也削弱了营运利润率和获利."

淡水河谷获利较2011年第四季下跌了18%.

此次获利公布之时,正逢执行长Murilo Ferreira增加投资,以满足中国和其他亚洲市场对铁矿石、镍、铜和煤的强劲需求,并因应现有矿脉产出下滑.

支出增加之际,公司主要产品价格却出现回落.现货市场上,铁矿石平均价格IODBZ00-PLT在第一季度较上年同期下降了五分之一,达到每吨143.46美元的均价.

淡水河谷第一季生产了5,480万吨铁矿石,较2011年第一季时的5,770万吨减少了约5%.

第一季扣除税项的净营收较上年同期下降16%,至110.5亿美元,较第四季下跌23%.

分析师平均预估净营收将下跌3.9%,至127亿美元.

经调整后的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)大跌35%至47亿美元.淡水河谷的EBITDA数据排除了汇率变动、持股获利、未计入合并报表的合资公司业绩等等因素.(完)