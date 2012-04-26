iPhone在华热销 苹果能否阻止用户"越狱"？

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月25日电(记者 Melanie Lee)---苹果(AAPL.O)iPhone在华季度销量呈爆炸式增长，表明负面新闻并未影响消费者对iPhone的需求。苹果眼下需要找到一种途径，既能在中国售出更多智能手机，又能避免粉丝"越狱"下载软件。
苹果与中国电信(0728.HK)上月签署iPhone销售协议后，iPhone在华销量大涨。中国移动(0941.HK)尚未拥有相关兼容技术，中移动是中国最大移动运营商，用户人数超过6亿。
IDC分析师Wong Teck-Zhung称："根据我们迄今观察到的结果，CDMA制式的iPhone手机销量大幅增长。重要原因是苹果与中国电信签订了协议，扩大了iPhone运营商范围。"
苹果通过中国联通(0762.HK)和中国电信销售的iPhone分别基于国际3G标准和CDMA制式。
苹果近年来在华负面新闻不断，包括其供应商富士康(2354.TW)员工自杀，中方团体谴责苹果污染环境、侵犯版权及商标权。
但这一页似乎即将翻过去，苹果财报显示，今年第一季度，中国大陆、台湾和香港的iPhone销量增长五倍，其大中华地区营收高达79亿美元。苹果与富士康达成协议，确保改善工厂工作环境，这对其形象也有很大帮助。
下一标志性转折点将是中国移动与苹果签署iPhone 5协议。新一代iPhone预计将在第三季度发布。
野村证券分析师黄乐平称："苹果面临的主要挑战是，如何渗透到中国移动6亿用户中。iPhone目前销量已经很可观，但若能与中国移动合作的话，效果会更好。"
**潜在障碍**
据移动应用市场分析公司Distimo去年6月发布的报告，中国市场iPhone销量如此之大，按下载量计算，中国自然成为苹果的第二大移动软件市场。
但苹果面临的挑战是，阻止用户利用iPhone软件漏洞，"越狱"下载免费软件，或从电子商务网站提供的服务，以低于苹果应用商店App Store或iTunes应用商店的价格下载应用。
苹果称，第二季度iTunes应用商店营收增长逾三分之一，至接近19亿美元。苹果上月称，苹果应用程序第250亿次下载来自中国。
苹果拒绝为本文发表评论。
RedTech Advisors董事总经理克兰德宁(Michael Clendenin)称："长期来看，苹果会找到解决这一问题的方法。"
路透在淘宝网搜索发现，许多店铺以较大折扣出售iTunes或苹果商店礼品卡。
当被问及这是否符合规定时，一名以30美元提供1.6万首iTunes歌曲的淘宝店主说道："什么违反规定？如果我的做法不合法，那么(中国)所有在线书籍、音乐和娱乐都是违规的。"(完)
--编译：黎黎 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。