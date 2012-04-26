iPhone在华热销 苹果能否阻止用户"越狱"？

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月25日电(记者 Melanie Lee)---苹果(AAPL.O)iPhone在华季度销量呈爆炸式增长，表明负面新闻并未影响消费者对iPhone的需求。苹果眼下需要找到一种途径，既能在中国售出更多智能手机，又能避免粉丝"越狱"下载软件。

苹果与中国电信(0728.HK)上月签署iPhone销售协议后，iPhone在华销量大涨。中国移动(0941.HK)尚未拥有相关兼容技术，中移动是中国最大移动运营商，用户人数超过6亿。

IDC分析师Wong Teck-Zhung称："根据我们迄今观察到的结果，CDMA制式的iPhone手机销量大幅增长。重要原因是苹果与中国电信签订了协议，扩大了iPhone运营商范围。"

苹果通过中国联通(0762.HK)和中国电信销售的iPhone分别基于国际3G标准和CDMA制式。

苹果近年来在华负面新闻不断，包括其供应商富士康(2354.TW)员工自杀，中方团体谴责苹果污染环境、侵犯版权及商标权。

但这一页似乎即将翻过去，苹果财报显示，今年第一季度，中国大陆、台湾和香港的iPhone销量增长五倍，其大中华地区营收高达79亿美元。苹果与富士康达成协议，确保改善工厂工作环境，这对其形象也有很大帮助。

下一标志性转折点将是中国移动与苹果签署iPhone 5协议。新一代iPhone预计将在第三季度发布。

野村证券分析师黄乐平称："苹果面临的主要挑战是，如何渗透到中国移动6亿用户中。iPhone目前销量已经很可观，但若能与中国移动合作的话，效果会更好。"

**潜在障碍**

据移动应用市场分析公司Distimo去年6月发布的报告，中国市场iPhone销量如此之大，按下载量计算，中国自然成为苹果的第二大移动软件市场。

但苹果面临的挑战是，阻止用户利用iPhone软件漏洞，"越狱"下载免费软件，或从电子商务网站提供的服务，以低于苹果应用商店App Store或iTunes应用商店的价格下载应用。

苹果称，第二季度iTunes应用商店营收增长逾三分之一，至接近19亿美元。苹果上月称，苹果应用程序第250亿次下载来自中国。

苹果拒绝为本文发表评论。

RedTech Advisors董事总经理克兰德宁(Michael Clendenin)称："长期来看，苹果会找到解决这一问题的方法。"

路透在淘宝网搜索发现，许多店铺以较大折扣出售iTunes或苹果商店礼品卡。

当被问及这是否符合规定时，一名以30美元提供1.6万首iTunes歌曲的淘宝店主说道："什么违反规定？如果我的做法不合法，那么(中国)所有在线书籍、音乐和娱乐都是违规的。"(完)