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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 09:29 BJT

〔中国公开市场〕今日未进行正回购操作,本周净投放640亿元--业内人士

路透上海4月26日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场将净投放640亿元人民币.

公开市场一级交易商本周继续仅申报正回购需求,没有央票.周二进行的90亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

央行公开市场此前连续四周净投放,累计金额达2,080亿元.本周公开市场到期资金共计730亿元,其中央票30亿元,正回购700亿元.

正常情况下,央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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