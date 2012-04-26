〔中国公开市场〕今日未进行正回购操作,本周净投放640亿元--业内人士

正常情况下,央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)