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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:46 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油持在104美元上方,美联储言论予以支持

路透新加坡4月26日电---美国原油期货周四持稳在每桶104美元上方,受股市上扬支撑.此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)表示,若有必要,将采取更多行动提振经济.

0004GMT,美国原油期货CLc1下跌0.06美元,报每桶104.06美元,上一交易日涨0.57美元,结算价报每桶104.12美元.

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