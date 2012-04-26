美特使出访巴基斯坦,改善双边关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月25日电---美国负责巴基斯坦事务的特使格罗斯曼（Marc Grossman）周三抵达伊斯兰堡，参加为期两天的会议，旨在化解两国因多起破坏性事件造成的紧张关系。

美国国务院称，格罗斯曼特使将与巴方官员举行双边会谈，还会参加一个与来自巴方和阿富汗两国官员召开的“核心组织”会议。

国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称，格罗斯曼此行的目的是“深化并扩大”与巴方的对话。巴基斯坦议会此前曾发布一份关系评估报告，当中罗列了一系列要求，包括美国停止无人机轰炸。

“我们已经启动了与巴方政府重新接触、解决评估报告提出的问题，因此这将是为一次性提出这些问题、并寻求如何解决所做的努力，”纽兰在新闻发布会上称。

巴基斯坦议会本月稍早通过了国家安全委员会提交的与美国关系建议报告，在安全、援助和阿富汗未来等问题上的纷争令两国政府危机不断。

巴方的评估报告要求结束无人机轰炸，为去年11月26日北约越境空袭事件道歉。无人机轰炸对许多巴基斯坦人而言是美国傲慢自大的象征，而北约空袭事件造成24名巴方士兵死亡，导致美国与巴基斯坦本已问题重重的关系降至冰点。

纽兰称，格罗斯曼此行的目的是为两国合作建立新的基础。

她不愿透露格罗斯曼是否准备商讨无人机轰炸问题，但将格罗斯曼描述为美国政府政策的“全权”代表。（完）