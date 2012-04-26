〔全球贸易〕主要买家继续进口美国牛肉,此前加州发现疯牛病

路透布鲁塞尔/芝加哥4月25日电---从加拿大到日本,美国牛肉的主要出口市场周三仍对其敞开大门,此前美国报告国内发现六年来首例疯牛病,同时保证严密的监管保护了食品体系的安全.[ID:nSB1509338]

美国活牛期货周三上涨,但仅收复周二近半数失地,当日市场创下七个月来最大单日跌幅.

美国监管部门迅速向全球消费者和进口商表示,不存在加利福尼亚州受感染奶牛肉进入食品供应链的危险.

墨西哥、韩国、日本、加拿大和欧盟均表示,将继续进口美国牛肉,不过韩国的两大零售商暂停销售美国牛肉.[ID:nSB1510152]

2011年,加拿大、日本、墨西哥和韩国总共进口了18.2亿磅美国牛肉,占该国牛肉出口总量的65%.

"此发现不会影响美国和加拿大之间的贸易,"加拿大食品检验局(CFIA)周三发表声明称,"两国都使用了科学的方法来保护动物和人类的健康."

日本内阁官房长官藤村修称,周二报告的疯牛病案例应该不会对围绕泛太平洋地区伙伴关系协议(TPP)的谈判构成压力.[ID:nSB1509918]

俄罗斯健康监管部门表示,其或将考虑限制进口美国牛肉,但要在获得有关此次疫情的更多信息,以及美国方面的应对计划后,再做决定.

越南表示,尚未因此消息而调整对美国牛肉的政策,该国曾于2003年12月至2011年9月暂停进口美国牛肉.(完)