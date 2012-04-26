〔全球贸易〕主要买家继续进口美国牛肉,此前加州发现疯牛病

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透布鲁塞尔/芝加哥4月25日电---从加拿大到日本,美国牛肉的主要出口市场周三仍对其敞开大门,此前美国报告国内发现六年来首例疯牛病,同时保证严密的监管保护了食品体系的安全.[ID:nSB1509338]
美国活牛期货周三上涨,但仅收复周二近半数失地,当日市场创下七个月来最大单日跌幅.
美国监管部门迅速向全球消费者和进口商表示,不存在加利福尼亚州受感染奶牛肉进入食品供应链的危险.
墨西哥、韩国、日本、加拿大和欧盟均表示,将继续进口美国牛肉,不过韩国的两大零售商暂停销售美国牛肉.[ID:nSB1510152]
2011年,加拿大、日本、墨西哥和韩国总共进口了18.2亿磅美国牛肉,占该国牛肉出口总量的65%.
"此发现不会影响美国和加拿大之间的贸易,"加拿大食品检验局(CFIA)周三发表声明称,"两国都使用了科学的方法来保护动物和人类的健康."
日本内阁官房长官藤村修称,周二报告的疯牛病案例应该不会对围绕泛太平洋地区伙伴关系协议(TPP)的谈判构成压力.[ID:nSB1509918]
俄罗斯健康监管部门表示,其或将考虑限制进口美国牛肉,但要在获得有关此次疫情的更多信息,以及美国方面的应对计划后,再做决定.
越南表示,尚未因此消息而调整对美国牛肉的政策,该国曾于2003年12月至2011年9月暂停进口美国牛肉.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。