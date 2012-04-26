《中国报摘》--其他报纸重要消息4月26日(I)

**上海证券报**

--中国珠海横琴新区鼓励股权投资基金企业相关办法将自5月1日起施行,大力支持中外资股权投资基金聚集横琴.据消息人士并透露,横琴将协助境内外符合条件的相关机构和企业发起设立多币种的横琴产业(股权)投资基金、多币种土地信托基金等.

--国家信息中心经济预测部副主任祝宝良撰文指出,去年四季度工业库存开始增加,今年一季度开始去库存化,二季度还在去库存化的阶段.二季度经济增长速度可能还会往下,之后再往上走,因为库存的压力还未消化完毕.

--北京产权交易所集团董事长熊焰披露,该集团一季度交易额破1,800亿元人民币,年内有望冲击万亿大关.

--水利部部长陈雷指出,中国将进一步加大农田水利投入力度,确保到2020年全社会水利投入总量达到4万亿元.

--煤炭海运网发布最新一期报告显示,环渤海地区港口发热量5,500大卡市场动力煤综合平均价格报收787元/吨,环比又上涨了2元/吨.这是该煤价连续第七周上涨.累计上涨了15元/吨.

--中国首批短期理财基金产品的获批,华安基金申报的华安月月鑫、季季鑫短期理财基金已获证监会批准,基金将以定期存款与大额存单为主要投资标为投资标的.

--港交所披露,社保基金在4月20日增持了153.4万股中国南车H股,交易总涉资约901.2万港元.这是2011年以来社保基金在港股市场首次主动"加仓"操作.

**人民日报**

--外交部发言人刘为民称,中国政府非洲事务特别代表钟建华将赴南北苏丹访问,继续劝和促谈.

--国务院任免国家工作人员,任命胡祖才为国家发展和改革委员会副主任;任命余欣荣为农业部副部长;任命赵树丛为国家林业局局长;任命李捷为中国社会科学院副院长;任命任正晓为国家粮食局局长.

--世界首个一次性投资建设年炼油能力2,000万吨的项目--中委合资广东石化炼油项目已获国家发改委正式批准.项目建设地点为广东省揭阳市惠来县,计划总投资为586.11亿元人民币,其中中石油占60%股份,委内瑞拉国家石油公司占40%股份.该项目是国家和广东省重点建设项目,是国家能源安全战略的重要组成部分.

**21世纪经济报 道**

--接近监管高层的人士透露,银监会和证监会高层通过洽商,对重启信托计划开设证券投资账户达成共识,同时两部委还在沟通放行IPO前信托计划持股的可能性.

--记者获悉,目前鄞州银行20亿元规模的小微企业专项金融债还在走央行的审批程序.这也是国内首家农村金融机构获准发行这类债券.随后,重庆农商行也准备发行80亿元小微金融债.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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