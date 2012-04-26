〔中国债市〕财政部六个月期国库现金定存中标利率5.60%--业内人士

路透上海4月26日电---业内人士周四透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率为5.60%,低于上一期水平.

本次国库现金定期存款招标为今年第三期,存款起息日4月26日,到期日10月25日.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)