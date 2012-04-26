《中国债券市场每日交易备忘》--4月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部600亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 国家开发银行至多200亿元五年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值76bp 南京医药( 600713.SS )2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 浙江交投集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及工商银行主承 浙江能源集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及中信银行主承 安徽交投集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 天瑞水泥( 1252.HK )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),广发银行主承 翔鹭石化8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行及农业银行主承 重庆乌江实业集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 无锡市政公用产业10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行及兴业银行主承 重庆建工集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 光大银行( 601818.SS )200亿元五年期固息债1218001,票面利率4.20% 光大银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)1218002,基本利差0.95% 泉州泉港石化工业区建设公司10亿元七年期固息债1280108,票面利率8.40% 青岛华通国资运营集团10亿元七年期固息债1280110,票面利率7.30% 营口城投20亿元八年期固息债1280111,票面利率7.98% 内蒙古岱海发电公司10亿元三年期固息债1280112,票面利率5.98% 浙江物产集团6亿元三年期中票1282114,票面利率5.22% 青海国资25亿元五年期中票1282115,票面利率5.15% 重庆力帆控股7亿元三年期中票1282116,票面利率7.80% 天津自来水5亿元三年期中票1282117,票面利率5.78% 经纬纺机( 000666.SZ )12亿元五年期中票1282118,票面利率5.65% 东方航空集团7亿元五年期中票1282119,票面利率4.95% 湖南投资集团2亿元一年期短融041262012,票面利率6.10% 天士力( 600535.SS )3亿元一年期短融041256011,票面利率5.15% 南京新百( 600682.SS )2亿元一年期短融041262011,票面利率7.50% 章源钨业( 002378.SZ )2亿元一年期短融041252015,票面利率6.15% 北京经济技术投资开发总公司6.2亿元一年期短融041261017,票面利率4.78% 中铁十三局集团2.5亿元一年期短融041254018,票面利率5.15% 中国电力投资集团40亿元六个月期超短期融资券011210001,票面利率4.10% 二滩水电开发15亿元一年期短融041251011,票面利率4.78% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行200亿元10年期固息债120306,票面利率4.18% 重庆兴荣国资8亿元七年期固息债1280113,票面利率8.35% 十堰城投12亿元七年期固息债1280115,票面利率7.98% 合肥鑫城国资公司12亿元七年期固息债1280117,票面利率7.88% 凉山州国有投资发展公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280118,票面利率7.58% 中国机械集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280119,票面利率4.93% 荆州城投8亿元七年期固息债1280122,票面利率7.98% 长沙城投18亿元七年期固息债1280123,票面利率6.95% 温州安居房开发公司12亿元七年期固息债1280124,票面利率7.65% 南京港集团4亿元五年期中票 中国水务投资公司4亿元五年期中票 甘肃电力投资集团14亿元七年期发行人选择权(5+2)中票 义乌中小企业1.5亿元一年期集合票据 北京城建集团10亿元三年期中票 长电科技( 600584.SS )4亿元一年期短融 绍兴交通投资集团3亿元三年期中票 重庆文资2亿元一年期短融 五凌电力5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 兴业银行( 601166.SS )3.73亿元53月期次级信贷资产支持证券(ABS)0736014到期兑付,票面利率5.00% 建设银行26.7亿元383月期浮息(七天回购利率基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行( 0939.HK )2.04亿元383月期浮息(七天回购利率基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行( 601939.SS )0.53亿元383月期浮息(七天回购利率基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90% 重庆水务集团17亿元10年期固息债058003付息,票面利率5.05% 建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 工商银行( 1398.HK )( 601398.SS )4.51亿元58月期C级ABS 0835013付息,票面利率5.00% 招商银行( 3968.HK )( 600036.SS )2.13亿元62月期高收益级ABS 0839014付息,票面利率5.00% 诸城经济开发投资公司10亿元七年期固息债1180099付息,票面利率6.40% 福建漳龙实业3亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息中票(一年定存基准)1182133付息,基本利差2.75% 黑龙江建设集团6亿元三年期中票1182134付息,票面利率6.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --证监会有关部门负责人表示,上交所和深交所已起草中小企业私募债试点办法,正在履行 报批手续.消息人士同日透露,该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求. 中小企业私募债发行期限为1年以上,发行利率不超过银行同期贷款利率的3倍. --中国人民银行发布统计报告显示,3月末金融机构贷款同比增逾一成五,小微企业贷款稳步 增长,农村贷款,农户贷款高于同期各项贷款,西部地区贷款增速继续快于东中部. --近期备受发债疑虑困扰的中国中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公布2011年业绩年报显示, 去年净利同比增逾两成,不良贷款率及不良贷款余额实现"双降".[ID:nSB1510510] --国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇