《中国债券市场每日交易备忘》--4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部600亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 国家开发银行至多200亿元五年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值76bp 南京医药(600713.SS)2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 浙江交投集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及工商银行主承 浙江能源集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行及中信银行主承 安徽交投集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 天瑞水泥(1252.HK)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),广发银行主承 翔鹭石化8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行及农业银行主承 重庆乌江实业集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 无锡市政公用产业10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行及兴业银行主承 重庆建工集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 光大银行(601818.SS)200亿元五年期固息债1218001,票面利率4.20% 光大银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)1218002,基本利差0.95% 泉州泉港石化工业区建设公司10亿元七年期固息债1280108,票面利率8.40% 青岛华通国资运营集团10亿元七年期固息债1280110,票面利率7.30% 营口城投20亿元八年期固息债1280111,票面利率7.98% 内蒙古岱海发电公司10亿元三年期固息债1280112,票面利率5.98% 浙江物产集团6亿元三年期中票1282114,票面利率5.22% 青海国资25亿元五年期中票1282115,票面利率5.15% 重庆力帆控股7亿元三年期中票1282116,票面利率7.80% 天津自来水5亿元三年期中票1282117,票面利率5.78% 经纬纺机(000666.SZ)12亿元五年期中票1282118,票面利率5.65% 东方航空集团7亿元五年期中票1282119,票面利率4.95% 湖南投资集团2亿元一年期短融041262012,票面利率6.10% 天士力(600535.SS)3亿元一年期短融041256011,票面利率5.15% 南京新百(600682.SS)2亿元一年期短融041262011,票面利率7.50% 章源钨业(002378.SZ)2亿元一年期短融041252015,票面利率6.15% 北京经济技术投资开发总公司6.2亿元一年期短融041261017,票面利率4.78% 中铁十三局集团2.5亿元一年期短融041254018,票面利率5.15% 中国电力投资集团40亿元六个月期超短期融资券011210001,票面利率4.10% 二滩水电开发15亿元一年期短融041251011,票面利率4.78% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行200亿元10年期固息债120306,票面利率4.18% 重庆兴荣国资8亿元七年期固息债1280113,票面利率8.35% 十堰城投12亿元七年期固息债1280115,票面利率7.98% 合肥鑫城国资公司12亿元七年期固息债1280117,票面利率7.88% 凉山州国有投资发展公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280118,票面利率7.58% 中国机械集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280119,票面利率4.93% 荆州城投8亿元七年期固息债1280122,票面利率7.98% 长沙城投18亿元七年期固息债1280123,票面利率6.95% 温州安居房开发公司12亿元七年期固息债1280124,票面利率7.65% 南京港集团4亿元五年期中票 中国水务投资公司4亿元五年期中票 甘肃电力投资集团14亿元七年期发行人选择权(5+2)中票 义乌中小企业1.5亿元一年期集合票据 北京城建集团10亿元三年期中票 长电科技(600584.SS)4亿元一年期短融 绍兴交通投资集团3亿元三年期中票 重庆文资2亿元一年期短融 五凌电力5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 兴业银行(601166.SS)3.73亿元53月期次级信贷资产支持证券(ABS)0736014到期兑付,票面利率5.00% 建设银行26.7亿元383月期浮息(七天回购利率基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行(0939.HK)2.04亿元383月期浮息(七天回购利率基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行(601939.SS)0.53亿元383月期浮息(七天回购利率基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90% 重庆水务集团17亿元10年期固息债058003付息,票面利率5.05% 建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 工商银行(1398.HK)(601398.SS)4.51亿元58月期C级ABS 0835013付息,票面利率5.00% 招商银行(3968.HK)(600036.SS)2.13亿元62月期高收益级ABS 0839014付息,票面利率5.00% 诸城经济开发投资公司10亿元七年期固息债1180099付息,票面利率6.40% 福建漳龙实业3亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息中票(一年定存基准)1182133付息,基本利差2.75% 黑龙江建设集团6亿元三年期中票1182134付息,票面利率6.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --证监会有关部门负责人表示,上交所和深交所已起草中小企业私募债试点办法,正在履行 报批手续.消息人士同日透露,该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求. 中小企业私募债发行期限为1年以上,发行利率不超过银行同期贷款利率的3倍. --中国人民银行发布统计报告显示,3月末金融机构贷款同比增逾一成五,小微企业贷款稳步 增长,农村贷款,农户贷款高于同期各项贷款,西部地区贷款增速继续快于东中部. --近期备受发债疑虑困扰的中国中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公布2011年业绩年报显示, 去年净利同比增逾两成,不良贷款率及不良贷款余额实现"双降".[ID:nSB1510510] --国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。