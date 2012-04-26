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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 11:09 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年浮息债利差78bp,略高于预期--业内人士

路透上海4月26日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差78个基点(bp),略高于76bp的预测均值.

该期债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:

第23期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 5月3日

起息日 5月3日

分销期 4月27日-5月3日

上市日 5月9日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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