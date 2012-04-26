〔新债招标〕中国国开行五年浮息债利差78bp,略高于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海4月26日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差78个基点(bp),略高于76bp的预测均值.
该期债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:
第23期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日 5月3日
起息日 5月3日
分销期 4月27日-5月3日
上市日 5月9日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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