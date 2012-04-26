〔投行观点〕中国人民币将成为大宗商品交易的主要结算货币

* 人民币逐渐成为和中国做交易的重要货币

* 可能成为国际大宗商品交易的基础货币

* 银行人士和交易商认为,人民币必须自由浮动

记者 Christopher Johnson/Emma Farge 编译 王翔琼

路透瑞士洛桑4月25日电---银行业者和交易商周三表示,只要中国维持放松人民币的政策,未来十或二十年内,人民币将可能用于结算金、铜和其他大宗商品.

中国已成为全球最大的工业金属和石油等大宗商品消费国,经济增长速度是多数发达国家的三倍多.

炼油商和制造商等中国客户和终端消费者目前通常用美元支付这类进口商品,但在瑞士举行的金融时报商品会议上,银行业者认为这种情况会发生变化,而且速度可能相当快.

他们预计,在中国结算的合约,使用人民币的情况将越来越普遍;最后人民币将成为大宗商品交易的基础货币,至少在亚洲必是如此.

"中国政府正大力推动使用人民币交易,"汇丰控股(HSBA.L)执行董事暨商品和结构性金融的全球主管Jean-Francois Lambert对路透表示.

中国当局在过去两年采取了一系列措施推动人民币国际化,特别是允许人民币用来结算进出口贸易.人民币离岸市场正在香港蓬勃发展.

本月稍早,中国央行宣布将人民币汇率日内波幅限制倍增至1%,凸显了当局继续放宽人民币汇率的意图.[ID:nSB1489272]

银行业者称,人民币的使用越来越频繁,因为更多供应商开始与中国企业直接进行交易.人民币兑美元CNY=CFXS周三收报6.3041.

"时间还没到,但未来人民币可能成为商品交易结算货币.当然,可能要花上15-20年的时间,或许早一点,"Lambert说.

Ecobank软性商品专家Edward George表示,人民币还不能成为结算货币之一,除非它能在国际市场上自由浮动.(完)