《新兴市场重要经济事件预告》--4月26日-5月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).

首尔--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和韩国企划财政部长官朴宰完发表有关OECD韩国经济调查的讲话(0530).

基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.

华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).

安卡拉--土耳其央行发表第二季度通胀报告.

伊斯坦布尔--土耳其经济部长Zafer Caglayan,央行总裁Erdem Basci,工业部长Nihat Ergun和欧盟事务部长Egemen Bagis在商界会议上发表演讲(至4月27日).

新加坡--美国贸易代表柯克在新加坡管理大学(SMU)发表演讲(0230).

孟买--印度央行副总裁H.R. Khan出席海外投资圆桌会议(1030).

印度海得拉巴--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席主题为金融包容性的国家研讨会(0400).

巴西利亚--巴西央行公布4月18日货币政策会议的会议记录(1130).

科特迪瓦阿比让--西非国家经济共同体(ECOWAS)国家和政府首脑特别峰会.

罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议(0700).

4月27日(五)

韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.

墨西哥城--墨西哥央行宣布利率决议(1400).

哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日).

印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在主题为货币、金融和实体经济宏观经济情况的国家会议上,就'全球金融危机'发表讲话(0500).

印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁H.R. Khan与银行业者召开会议(1230).

吉隆坡--国际货币基金组织(IMF)亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh发布最新的亚太地区经济展望报告(0415).

4月28日(六)

东京--日本和东南亚国家联盟(ASEAN)贸易部长会议.

4月30日(一)

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

5月1日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).

5月2日(三)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

布鲁塞尔--欧盟财长会议,旨在结束银行资本规则的僵局.

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

布加勒斯特--罗马尼亚央行理事会会议,商讨货币政策议题.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表通胀报告.

5月3日(四)

西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).

北京--中美战略与经济对话.(至5月4日).

开罗--埃及央行货币政策委员会会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).

内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.

汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]