《新兴市场重要经济事件预告》--4月26日-5月3日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月26日(四)
旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).
首尔--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和韩国企划财政部长官朴宰完发表有关OECD韩国经济调查的讲话(0530).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).
安卡拉--土耳其央行发表第二季度通胀报告.
伊斯坦布尔--土耳其经济部长Zafer Caglayan,央行总裁Erdem Basci,工业部长Nihat Ergun和欧盟事务部长Egemen Bagis在商界会议上发表演讲(至4月27日).
新加坡--美国贸易代表柯克在新加坡管理大学(SMU)发表演讲(0230).
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan出席海外投资圆桌会议(1030).
印度海得拉巴--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席主题为金融包容性的国家研讨会(0400).
巴西利亚--巴西央行公布4月18日货币政策会议的会议记录(1130).
科特迪瓦阿比让--西非国家经济共同体(ECOWAS)国家和政府首脑特别峰会.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议(0700).
4月27日(五)
韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.
墨西哥城--墨西哥央行宣布利率决议(1400).
哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在主题为货币、金融和实体经济宏观经济情况的国家会议上,就'全球金融危机'发表讲话(0500).
印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁H.R. Khan与银行业者召开会议(1230).
吉隆坡--国际货币基金组织(IMF)亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh发布最新的亚太地区经济展望报告(0415).
4月28日(六)
东京--日本和东南亚国家联盟(ASEAN)贸易部长会议.
4月30日(一)
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
5月1日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).
5月2日(三)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
布鲁塞尔--欧盟财长会议,旨在结束银行资本规则的僵局.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
布加勒斯特--罗马尼亚央行理事会会议,商讨货币政策议题.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表通胀报告.
5月3日(四)
西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).
北京--中美战略与经济对话.(至5月4日).
开罗--埃及央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。