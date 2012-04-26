〔美国金融〕摩根士丹利前知名中国高管涉嫌贿赂和欺诈被判有罪

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透华盛顿4月25日电---摩根士丹利(MS.N)前任高层彼得森(Garth Peterson)认罪,承认密谋逃避美国反贿赂法要求的内控规定.彼得森曾在摩根士丹利中国公司供职,业绩斐然,如今却被判有罪.
彼得森曾任摩根士丹利房地产投资和基金谘询业务董事总经理.周三他亦与美国证券监管当局相关的指控达成和解,同意接受约370万美元的罚金,并被永久剥夺从业资格.
监管机构称,彼得森通过秘密安排,让自己和一位中国官员获取数百万美元,为掩人耳目,他将这些钱假装为支付给摩根士丹利的中间人费用.
美国证券交易委员会(SEC)称,这些款项违反了反海外贿赂法(FCPA),该法令禁止贿赂外国政府官员的行为.
近年来,SEC和美国司法部加大力度执行FCPA,开出数十亿美元罚金,但彼得森一案成为首宗与金融服务业相关的案子.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。