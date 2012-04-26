〔美国金融〕摩根士丹利前知名中国高管涉嫌贿赂和欺诈被判有罪

路透华盛顿4月25日电---摩根士丹利(MS.N)前任高层彼得森(Garth Peterson)认罪,承认密谋逃避美国反贿赂法要求的内控规定.彼得森曾在摩根士丹利中国公司供职,业绩斐然,如今却被判有罪.

彼得森曾任摩根士丹利房地产投资和基金谘询业务董事总经理.周三他亦与美国证券监管当局相关的指控达成和解,同意接受约370万美元的罚金,并被永久剥夺从业资格.

监管机构称,彼得森通过秘密安排,让自己和一位中国官员获取数百万美元,为掩人耳目,他将这些钱假装为支付给摩根士丹利的中间人费用.

美国证券交易委员会(SEC)称,这些款项违反了反海外贿赂法(FCPA),该法令禁止贿赂外国政府官员的行为.