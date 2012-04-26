〔美国基金〕4月18日止当周投资海外的共同基金净流入创纪录高位--ICI

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透纽约4月25日电---美国投资公司协会(ICI)数据周三显示,尽管围绕欧洲经济的不确定性仍存在,但投资者仍买入投资海外股票的美国共同基金.
ICI称,截至4月18日当周,投资海外的美国共同基金估计净流入87.3亿美元,为ICI自2007年开始跟踪每周资金流向以来最高的资金流入纪录.
同时,投资于美国国内的股票基金流出86.8亿美元,为2011年8月迄今最高.
报告当周,标准普尔500指数.SPX上涨1.2%.该周初始时,传来西班牙公债收益率(殖利率)上涨以及中国经济放缓忧虑的负面消息.
债券基金净流入52.5亿美元,高于前周的净流入41.5亿美元.
混合型基金净流入11.8亿美元,高于前周的流入6.30亿美元.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。