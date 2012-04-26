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债券 | 2012年 4月 26日 星期四 10:09 BJT

〔美国基金〕4月18日止当周投资海外的共同基金净流入创纪录高位--ICI

路透纽约4月25日电---美国投资公司协会(ICI)数据周三显示,尽管围绕欧洲经济的不确定性仍存在,但投资者仍买入投资海外股票的美国共同基金.

ICI称,截至4月18日当周,投资海外的美国共同基金估计净流入87.3亿美元,为ICI自2007年开始跟踪每周资金流向以来最高的资金流入纪录.

同时,投资于美国国内的股票基金流出86.8亿美元,为2011年8月迄今最高.

报告当周,标准普尔500指数.SPX上涨1.2%.该周初始时,传来西班牙公债收益率(殖利率)上涨以及中国经济放缓忧虑的负面消息.

债券基金净流入52.5亿美元,高于前周的净流入41.5亿美元.

混合型基金净流入11.8亿美元,高于前周的流入6.30亿美元.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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