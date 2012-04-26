《中国报摘》--其他报纸重要消息4月26日(II)

**证券时报**

--中国浙江产权交易所股权交易中心总经理吴博指出,国务院支持温州培育和发展地方资本市场及非上市公司股份转让市场,但考虑到实际情况,浙江省目前的操作思路是逐步引导地市级的相关市场建设,将拟定成立由省交易平台直属的地方分支网点,暂不考虑建设温州独立的相关市场.

--北京汽车股份有限公司总裁韩永贵日前表示,全面进入资本市场是北汽集团在"十二五"(2011-2015年)期间的一个重要战略目标,最晚会在今年下半年发布具体的上市方案,2013年将会实现上市.

**东方早报**

--深圳保监局局长助理赵宇龙表示,深圳市正积极研究推进保险交易所的申报筹办工作,目前已经通过深圳市政府向中国保监会递交了在前海建立深圳保险交易所的申请,后期进度将根据审批情况陆续展开,具体进度目前暂不明确.

**中国石化报**

--工信部起草完成《促进钢铁企业兼并重组指导意见》草案,预计于年内公布,并正在积极推动河北、江苏、山东、云南、江西等区域性兼并重组方案,及山东省钢铁结构调整试点工作.

--工信部官员并称,将鼓励社会资本参与国有钢铁企业兼并重组,重点支持优秀大型企业开展跨地区跨所有制的重组;将大幅减少钢铁企业数量.对于符合产业政策的兼并重组,将给予具体的政策扶持.

--中国矿业联合会日前发布报告称,今年中国煤炭供需基本平衡,产能结构性过剩与区域性情况同时存在.需求适度增加但增速放缓,产能将继续增长,进口仍将保持高位.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李然; 审校 林高丽

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