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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 09:49 BJT

〔金属期市〕LME期铜微跌脱离两周高位,沪铜上涨

路透新加坡4月26日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四微跌,部分回吐上日涨幅,而上海期铜开盘上扬.美国联邦储备理事会(美联储,FED)调升经济预估,推动上日LME期铜升至两周高位.

0122GMT,LME三个月期铜CMCU3微跌0.3%,报每吨8,179.50美元,该期约上日走高.

上海期货交易所主力7月期铜合约SCFcv1升0.5%,报每吨57,850元人民币(9,200美元).

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