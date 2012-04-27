《中国铁路焦点》"急刹车"后投资初显回暖迹象,保在建成今年重点

* 稳投资政策利好下,铁路基建回暖

* 需求巨大,但短期受资金掣肘以续建为主

* 铁路基建类上市公司表现或好于预期

作者 宿泱韫

路透北京4月27日电---去年发生的甬温线动车事故,一度令中国大干快上的铁路投资急踩"刹车".不过随着近期铁路基建逐步回暖,对该行业的悲观预期已经有所好转.

分析人士指出,稳定投资是中国经济稳增长重要内容,在房地产调控暂未松动之时,铁路等基础设施建设将重受青睐,不过受资金限制,今年重点可能是保在建项目;而此前受到拖累的铁路基建类上市公司表现可能会好于预期.

"目前对铁路投资的环境相对有利,此前因为动车事故出现的悲观氛围有了相当程度的好转,特别是最近一些消息,表明此前(铁路发展)既定的方向并没有为中央所调整."兴业银行首席经济学家鲁政委表示.

铁道部近日公布数据显示,1-3月铁路固定资产投资和基本建设投资虽仍延续下滑的态势,但下降速度明显放缓,其中3月单月投资额环比近翻番.[ID:nSB1500806]

交通银行金融研究中心研究员唐建伟指出,根据前些年经验,房地产投资向下时,政府往往通过拉动基础设施投资来稳定投资增速,"现在看来房地产调控短期不太会松动,房地产开发增速往下走,而一季度经济增速已经较低,政府也会考虑投资方面出台一些政策去稳增长,基建是政府有能力去做的."

今年以来,国务院总理温家宝在多个场合强调,要建成一批重大铁路项目,适时开工一批急需必需项目.而对于资金短缺这个铁路发展最大顽疾,铁道部也一再表示,今年5,000亿元人民币的铁路投资资金有保障.

中国铁路短短几年经历大起大落.金融危机期间受益于4万亿刺激计划,铁路尤其是高铁建设明显加速,2010年高峰时期的基本建设投资高达7,075亿元,但2011年甬温线发生特大动车事故,加之铁道部身背高负债,融资堪忧,导致去年基建投资大幅降至4,611亿元.

**重在保在建**

对于历史欠账甚多的中国铁路来说,5,000亿元的年投资仍稍显力不从心.过去一年,与铁路建设速度大幅放慢相伴的,是铁道部负债率的节节攀升,高至近60%,资金问题让中国铁路难以重新迈开大步.

受资金制约,铁道部今年计划新开工项目9个,远低于2011年的70个.资金重点投向在建续建工程,以及哈大、京石客运专线等"四纵四横"主干道组成部分.

铁路专家、中铁隧道集团副总工程师王梦恕此前曾表示,要实现中长期规划要求的2020年全国铁路运营里程达到12万公里,年均投资应在6,000亿元左右.

长城证券分析师刘昆在报告中称,据了解,由于大量待批、已批、未建和中断建设的项目,今年各地上报的建设资金需求约为2.4万亿,这与铁道部5,000亿预算相去甚远.

"铁路建设由于前些年铺了很大摊子,如果不继续建的话,会产生很多烂尾,这对实体经济更为不利,烂尾就是不良资产,对银行损伤很大."唐建伟表示.

他并指出,今年以来政府对基建投资,包括地方融资平台政策方面,已经有一定程度松动,对在建及有一定稳定收益的项目,建议金融机构要提供金融支持.

因资金链断裂,去年下半年全国铁路出现大面积停工.据中金调研测算,2011年至今,铁路停工项目共计25条,投资额1.3万亿,占全部在建项目累计投资额的52.5%.但目前,按投资额算,82.9%已复工.

"建设速度已经恢复,而且恢复速度还蛮快的.说明铁道部资金已经逐步注入建设市场,用的也比较大方."元富证券上海代表处分析师钟璘阳表示.

他认为,铁道部资金使用方式从原先较为保守转为乐观,或意味着资金来源已获支撑.媒体所报的商业银行已陆续开始向铁路建设项目发放贷款,且向发改委申请的发债规模有所扩大,也能佐证这点.

**悲观预期改善**

铁路投资回暖,亦给相关上市公司带来希望,而首当其冲的就是中国两大铁路基建巨头--中国中铁(601390.SS)(0390.HK)和中国铁建(601186.SS)(1186.HK).两家公司承担中国大部分铁路基建工程,去年铁路建设的急刹车,导致"两铁"铁路基建收入同比分别大降20%和16.1%.

"之前是非常悲观,现在(3月数据公布后)没那么悲观了."元富证券的钟璘阳表示,"我们认为资金已经注入了,建设速度加快,铁道部拖欠两铁的应收账款会减少,完成数量也会增加,铁路基建收入会比之前预期的高一些."

但他同时指出,鉴于全年铁路投资目标低于去年实际投资额,"两铁"铁路基建业务今年难有改观.国信证券建筑与工程行业首席分析师邱波亦认为,"两铁"尚在缓慢转型,其它业务占比远不如铁路,"短期很难看到业绩有明显的提升."

中国中铁董事长李长进此前表示,内地铁路新开工项目部份推迟,将会令到公司上半年新接订单受一定影响;但公司手头有约万亿元未完成合同储备,加上基建、城轨交通等业务量增加,料今年业绩与去年相比不会有太大变化.[ID:nSH0102041]

与"两铁"表现形成鲜明对比的是,轨道交通装备制造商--中国南车(1766.HK)(601766.SS)和中国北车601299.SS去年增长强劲,净利均增逾五成.

"基建投资是一次性的,设备投资还有逐步加密的过程,周期见顶会晚两到三年."某港资券商行业分析师对此评论称.

他指出,现在铁路建设秩序基本恢复正常,今年还有3,500公里的高铁要投入运营,密度也需不断加密,本来要到明年一季度完成的交付可能会提前至今年,这是南车等装备制造商业绩增长很大的保证.

花旗亦在稍早将南车H股评级由"卖出"上调至"买入",并大幅提高目标价,称铁道部恢复动车和机车招标、任何铁道部改革计划的进展和海外并购活动等均将成为南车近期的催化剂.(完)