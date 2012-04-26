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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 10:00 BJT

《外汇动态》韩国进口商买盘限制美元/韩元跌势

0142GMT---交易商称,韩国进口商逢低买入美元/韩元KRW=KFTC,限制该货币对的跌幅.

美元/韩元跌0.3%至1,138.4,脱离日低及开盘价1,137.0.该货币对的20日移动均值,100日移动均值和120日移动均值在1,135-1,136区间.

不过交易商称,鉴于出口商月底卖盘,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席对进一步放松货币政策的评论,美元/韩元不大可能再次升至1,140上方.

"除非进口商变得更加活跃,否则看来很难达到1,140以上水平,"首尔一外资银行资深交易员称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

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