全球食品价格再度上涨--世行

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月25日电---世界银行周三称，受油价走高、亚洲需求旺盛、以及欧洲、南美和美国一些地区恶劣天气影响，全球食品价格再度上涨。
最新的世界银行食品价格指数显示，去年12月至今年3月期间，食品价格上涨8%。而在之前的四个月，食品价格则出现下降。世行称，即使近期出现上涨，但食品价格仍较一年前下降1%，较2011年2月的历史峰值则低6%。
世行负责减少贫困和经济管理事务的副行长Otaviano Canuto在声明中称，“经历四个月持续下降后，食品价格再度上涨，这对数以百万计人的食品安全构成威胁。”
“自2012年1月以来，粮食、肉类、油类及其他食品的价格指数每月均出现上升，”该行称。
但世行指出，由于供应充裕且出口商之间竞争激烈，国际大米价格下降。
该行警告称，如果当前对2012/2013年度食品生产的预测无法实现，全球食品价格可能会上升至更高水平，需要密切关注。
该行称，食品生产前景依然“强劲”，美国减少使用玉米生产乙醇，加上欧元区债务危机导致全球需求低迷，这些都令价格压力受到影响。
世行指出，由于缺乏确认全球食品危机爆发的机制，很难预测今年食品价格上涨会否引发新一轮的全球食品危机。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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