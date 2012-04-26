全球食品价格再度上涨--世行

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月25日电---世界银行周三称，受油价走高、亚洲需求旺盛、以及欧洲、南美和美国一些地区恶劣天气影响，全球食品价格再度上涨。

最新的世界银行食品价格指数显示，去年12月至今年3月期间，食品价格上涨8%。而在之前的四个月，食品价格则出现下降。世行称，即使近期出现上涨，但食品价格仍较一年前下降1%，较2011年2月的历史峰值则低6%。

世行负责减少贫困和经济管理事务的副行长Otaviano Canuto在声明中称，“经历四个月持续下降后，食品价格再度上涨，这对数以百万计人的食品安全构成威胁。”

“自2012年1月以来，粮食、肉类、油类及其他食品的价格指数每月均出现上升，”该行称。

但世行指出，由于供应充裕且出口商之间竞争激烈，国际大米价格下降。

该行警告称，如果当前对2012/2013年度食品生产的预测无法实现，全球食品价格可能会上升至更高水平，需要密切关注。

该行称，食品生产前景依然“强劲”，美国减少使用玉米生产乙醇，加上欧元区债务危机导致全球需求低迷，这些都令价格压力受到影响。

世行指出，由于缺乏确认全球食品危机爆发的机制，很难预测今年食品价格上涨会否引发新一轮的全球食品危机。（完）