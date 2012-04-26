〔欧洲金融〕欧盟同意就匈牙利获得IMF贷款一事开始谈判

路透布鲁塞尔/布达佩斯4月25日电---欧盟周三为有关匈牙利金融援助的谈判扫清障碍,围绕该国央行独立性长达五个月之久的争执得以结束,不过欧盟将一宗争议诉诸欧洲最高法院,由此继续对匈牙利总理Viktor Orban施压.

布达佩斯当局保证对本国央行法律进行修订,使之与欧盟法规相符,以便能够开始协商国际货币基金组织(IMF)预防性贷款事宜.欧盟执委会称,对此感到满意.

受此消息推动,匈牙利弗林特兑欧元EURHUF=D2跳涨至将近两个月高点.匈牙利股市涨逾4%,10年期公债收益率(殖利率)下跌将近0.8个百分点至8%以下.

据一些分析师估计,过去四个月因谈判推迟产生的不确定性导致匈牙利的偿债成本攀升,政府由此增加1,000亿弗林特(4.47亿美元)支出.

匈牙利政府2月曾表示寻求最高为200亿欧元的贷款,但周三负责贷款谈判的部长Tamas Fellegi拒绝向记者提供数字.

欧盟执委会表示,谈判日期尚未确定,且布达佩斯决定在数据隐私和法官退休年龄问题上修改法律,执委会要求欧洲法院对此作出裁决.

这些问题不会阻碍IMF贷款的谈判,但鉴于双方之间缺乏信任,分析师对此出言谨慎.

"在进入新阶段后,风险仍然存在,市场压力将会减轻,但匈牙利政府对于达成协议的承诺有可能变得不那么积极,整个进程或许会慢下来,"花旗集团的Eszter Gargyan说.(完)