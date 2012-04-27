《中国投资焦点》旅游商机吸引新一轮PE/VC投资潮

* 消费升级带动旅游业进入发展黄金期

* 线上旅游"钱景"巨大,正吸引新一轮投资潮

* 找寻投资空白点,专注"小而精"

* 线上线下业务相结合,应对单一发展瓶颈

作者 尹嫄婷

路透北京4月27日电---中国消费升级带动旅游业进入发展黄金期,从线下转向线上的趋势不可逆转.线上旅游业的巨大"钱景",正吸引新一轮PE/VC投资潮.

考虑到线上旅游业务零散且同质化现象严重,PE/VC业内人士称,应努力寻找投资空白点,专注于"小而精".同时需将线上与线下业务相结合,来应对单一发展的瓶颈.

"未来会继续关注线上旅游,在这个行业已经投了不少,因为这个市场有潜力,增长比较快,"红杉资本中国基金合伙人周逵称.

高原资本董事总经理叶冠泰亦表示,非常看好中国的旅游业,对行业成长非常有信心,因越来越多的中产阶级把剩余可支配资金投入旅游,且这一趋势才刚开始,惟需将线上和线下必须相结合.

红杉资本中国基金目前管理总额约20亿美元和约40亿人民币的总计七期基金,去年曾联手高原资本和乐天集团等知名机构,向途牛旅游网注入5,000万美元资本;驴妈妈亦获红杉和江南资本的C轮注资,但未向外界透露具体金额.

中国创业投资与私募股权研究与顾问机构--清科研究中心高级分析师张亚男进一步详细解释称,目前消费升级对线上旅游市场有很大的促进作用.线上旅游市场作为较具代表性的O2O(线上线下电子商务)产业,凭借消费者切实需求及庞大的线下产业拉动,仍具有较大发展空间.

"线上旅游行业机会很大...,这一块将一直被关注,大家钱都准备着,都希望能另辟蹊径,"她预计,2012年相关领域投资将持续升温.

过去几年,中国线上旅游代理商逐步崛起.携程(CTRP.O)2003年12月上市,是第一家在美国纳斯达克上市的中国旅游企业,艺龙LONG.O则于2004年上市.去年这两家公司净营业收入同比双双增逾两成,分别至35亿元和5.86亿元人民币.

不过,诱人的市场前景也吸引更多企业加入市场争夺战,线上旅游格局已悄然生变.除上述机票酒店预定公司,还有以驴妈妈为代表的旅游票务预订;途牛等线路预订;去哪儿等旅游搜索;穷游等旅游社区;驴评网等旅游类点评,及个人旅行应用等在线服务.

根清科报告,2005-2011年,已披露的中国在线旅游行业投资事件共发生32起,其中已披露投资金额的投资案例数为27起,披露投资金额为6.45亿美元.2011年网络旅游投资渐热,案例较2010年大增57%,投资金额在互联网行业投资中仅次于位居首位的电子商务.

**线上旅游"钱景"巨大**

核心运营商重视线上业务,旅行者预订从线下向线上转移,是支持在线旅游市场发展的核心原因.具体来看,攻略类、渡假规划等细分市场均有发展潜力,相关领域投资料持续升温.

"中国(旅游业)进入或马上进入行业整合阶段...未来消费者会更注重安全性和品牌,这是未来的方向和趋势",联想控股旗下君联资本董事总经理刘泽辉对此称,而现代服务业是他主要关注的投资领域.

他称,线上旅游服务是未来的主投方向之一,但由于客户群不同,单一线上和线下都可能会遇到一些瓶颈和挑战,未来还需通过收购兼并,或者传统线下旅游公司通过线上来做等方式进行结合.

今年2月中旬中国央行等部委联合发布"关于金融支持旅游业加快发展的若干意见",明确表示将鼓励并支持有实力的旅游企业通过资本运作方式融资或上市.

日前,大型综合性旅游服务提供商--锦江国际集团宣布进军电子商务领域,提供集团下属酒店、旅游、汽车租赁等的在线销售预订.该集团拥有锦江酒店(2006.HK)(600754.SS)、锦江股份(600754.SS)(900934.SS)、锦江投资(600650.SS)(900914.SS)、锦江旅游(900929.SS)四家上市公司.

清科高级分析师张亚男表示,"旅行前"比较看好攻略类、有针对性的规划渡假路线,还有短租服务及高端酒店定制等;"旅行中"看好社交分享类旅游网站,还有一些旅游应用、实时推送旅游规划和攻略等.

至于线下旅游市场,她则认为"机会不大",因为做旅行社是非常重资产的,且目前线下格局已非常确定.

曾投资过旅游类网站的一家私募基金合伙人亦称,未来不会投线下旅游,因线下业务已成型,是很成熟的流水线,因而整合起来很难,且毛利低成本高.而线上则是全新的东西.

据市场研究公司--艾瑞咨询监测数据,去年全年在线旅游网站月度覆盖人数保持较高同比增速,月度平均覆盖人数达7265万人,同比增长16%.秒杀、团购等营销方式极大提高网民对旅游网站的关注度.

艾瑞数据并显示,2011年中国在线旅游市场交易规模为1,730亿元人民币,较去年增长66.8%;预计2012年,该规模将进一步增至2,540亿元.

**搜索"空白点"**

尽管投资人普遍看好线上旅游市场,但他们亦建议,未来无论是线下还是线上,都应更多关注缝隙市场(Niche market),以防被投商业模式或产品同质化,引发激烈竞争而丧失增长潜力.

此外,二级市场自去年来表现趋弱亦给投资退出带来一定的不确定性.

"未来同质化的商业模式和产品肯定会造成市场竞争非常激烈,那么投资人要摒弃大而全的产品,而去选一些小而精的产品,"张亚男建议,如果在线旅游产品投一些O2O模式,则可避开与大互联网公司的直接竞争.

她并分析称,由于目前股市整体表现已不如此前强劲,对于一级市场本身也带来一定影响.因而,未来行业投资IPO(首次公开发行)退出或不一定是最好的选择,投资方在投了A轮后在B轮退出可能也会有很好的收益.

此前乌镇旅游及长白山旅游等景点服务提供商均表示有计划登录资本市场,不过去年中青旅控股子公司乌镇旅游则宣布终止H股上市计划,因在预审过程中未能获相关部门支持.[ID:nSB1919831]

而原定于本周四在美国纳斯达克挂牌上市的神州租车此前突然宣布暂停IPO,因路演认购不理想.不过有消息透露,去哪儿网已于近期启动上市程序.

神州租车的投资方君联资本刘泽辉认为,租车行业的春天刚刚开始,未来还有很大空间.中国人对租车的消费意识和需求还有待进一步扩大.

专注于中国市场的私募股权基金--浩然资本创始合伙人王泓清也称,中国的旅游市场很大,包括游船等领域目前在国内市场看得不多,投资空白点亦很多.

今年来利好旅游业的政策频出.目前中国旅游业相关上市公司主要包括,中国国旅(601888.SS)、中青旅(600138.SS)等线下旅行社,及黄山旅游(600054.SS)、张家界000430.SS等景点服务公司.而从今年一季度的业绩来看,前者实现净利增长,后者则陷入亏损.

目前旅游业俨然已成为中国经济的重要产业.根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%;并计划2015年旅游业增加值占GDP(国内生产总值)比重提高至4.5%.(完)