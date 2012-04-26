〔中国债市〕国库现金定存利率回落但仍属偏高,部分机构存款需求不减(更新版)

(新增交易员评论)

* 六个月国库现金定存中标利率回落

* 银行整体存款压力缓解,需求趋减

* 但利率仍偏高,吸收存款需求令部分机构仍"高价拿钱"

* 本期招标因跨重要存贷比考核时点而受欢迎

路透上海4月26日电---中国财政部周四招标的六个月期国库现金定存中标利率出现回落.整体存款压力缓解,令需求相应减少.但5.60%的利率仍属相对高位,显示部分存款短缺的金融机构,仍情愿以高于市场资金成本的价格吸收存款.

业内人士稍早透露,财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率5.60%,低于上一期6.80%的利率水平.

"从成本上看,相对目前3点几的回购利率,5.60%(还)是很高,这就说明投标的银行还是有吸收大量存款的需求的,"上海一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种早盘变动不大,其中七天期回购加权平均利率接近3.97%.

北京一银行交易员亦指出,本次六个月期国库现金定存跨越半年末和三季度末两个重要存贷比考核时点,因此部分存款承压的机构也愿意选择高价投标.

本次国库现金定期存款招标为今年第三期,存款起息日4月26日,到期日10月25日.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

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1,400

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)