〔路透调查〕欧洲央行料在未来三个月内重启公债购买计划

路透伦敦4月25日电---周三公布的路透调查显示,欧洲央行(ECB)料将在未来三个月内重启公债购买计划,因许多成员国的公债收益率(殖利率)仍高企,而且该区接近陷入衰退.

60名受访者中约有四分之三表示,ECB将重返债市以压低贷款成本,其中大多数人认为该央行将在未来三个月内这么做.

ECB暂停此计划四个月后,于去年8月恢复证券市场计划(SMP),当时意大利和西班牙开始被拖入债务风暴中心.但目前该计划暂时搁置.

ECB的最新政策是通过提供两次三年期低成本贷款,向银行系统注资逾1万亿(兆)欧元(1.3万亿美元)资金,这两次操作分别在去年12月和今年2月进行.

ECB决策者已明确表示,他们现在希望各成员国政府采取行动.ECB总裁德拉吉周三称,他不希望提前承诺继续购债,与其同僚周末的讲话一致.

不过,西班牙公债ES10YT=TWEB收益率近期突破6%关口.市场普遍认为若此位被突破,贷款成本将开始螺旋上升.

去年12月,ECB再次降息至1.0%的纪录低位,当年稍早曾加息.根据最新调查报告中的预期中值,至少在2014年前,ECB都不会再次调整指标利率.这与上周的调查结果一致.

仅有一名分析师称,ECB将在5月3日降息25个基点.(完)