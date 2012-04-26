〔全球商品〕美国证实向中国及未具名买家销售玉米

* USDA证实向未具名买家和中国出口68.25万吨玉米

* 本周已确认的玉米总销量达128万吨

* 发表声明后,CBOT玉米期货开盘叫价上扬

路透4月25日电---美国政府周三证实,连续第三天大举出口玉米,其中逾三分之一销往中国,此前几日市场传闻,中国已采购数百万吨玉米.

美国农业部(USDA)公布,民间出口商报告向中国销售26.25万吨美国玉米,其中9万吨在8月31日截止的本销售年度交付,其余部分在2012/13销售年度装运.

据报另有42万吨2012/13销售年度付运的美国玉米销往未具名目的地,交易商称买家也是中国.

美国周二和周一分别确认销售48万吨和12万吨玉米,均销往未具名的目的地.交易员称很可能输往中国,令本周已确认的玉米总销量超过128万吨,是极高的一周销量.

自上周以来,芝加哥期货交易所(CBOT)-玉米期货Cc1一直受到销往中国传言的支撑.USDA声明发布后,周三玉米期货的开盘叫价升幅增至每蒲式耳6-10美分,高于此前开盘叫价的升5-6美分.

"我们看到中国需求非常旺盛且坚实,这恰好说明其玉米的短缺程度.我认为,只要价格依然有利,这一趋势将会延续,"Country Hedging分析师Sterling Smith指出.

"USDA将不得不更新(对中国玉米进口的)预估,"他说,并称目前预计2011/12销售年度的400万吨至少低估了100万吨.

中国是全球最大的大豆进口国,现已崭露头角成为美国玉米的主要买家,2011/12销售季迄今的采购规模超过450万吨.

若纳入实际销往中国但报称售予未具名买家的玉米销量,本销售季中国进口量有望轻松超越500万吨.销往未具名买家的玉米在装船前无需得到确认.

贸易商估测,自上周四销往中国的美国玉米中,大约100万吨在本销售年度交付,200万吨在下年度付运.

中国储备粮管理总公司周一公布,公司或已签署进口美国玉米的合约.只要价格具有吸引力,还准备扩大采购量以填补国内空虚的库存.[ID:nSB1503028](完)