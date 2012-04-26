〔全球商品〕美国证实向中国及未具名买家销售玉米

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* USDA证实向未具名买家和中国出口68.25万吨玉米
* 本周已确认的玉米总销量达128万吨
* 发表声明后,CBOT玉米期货开盘叫价上扬
路透4月25日电---美国政府周三证实,连续第三天大举出口玉米,其中逾三分之一销往中国,此前几日市场传闻,中国已采购数百万吨玉米.
美国农业部(USDA)公布,民间出口商报告向中国销售26.25万吨美国玉米,其中9万吨在8月31日截止的本销售年度交付,其余部分在2012/13销售年度装运.
据报另有42万吨2012/13销售年度付运的美国玉米销往未具名目的地,交易商称买家也是中国.
美国周二和周一分别确认销售48万吨和12万吨玉米,均销往未具名的目的地.交易员称很可能输往中国,令本周已确认的玉米总销量超过128万吨,是极高的一周销量.
自上周以来,芝加哥期货交易所(CBOT)-玉米期货Cc1一直受到销往中国传言的支撑.USDA声明发布后,周三玉米期货的开盘叫价升幅增至每蒲式耳6-10美分,高于此前开盘叫价的升5-6美分.
"我们看到中国需求非常旺盛且坚实,这恰好说明其玉米的短缺程度.我认为,只要价格依然有利,这一趋势将会延续,"Country Hedging分析师Sterling Smith指出.
"USDA将不得不更新(对中国玉米进口的)预估,"他说,并称目前预计2011/12销售年度的400万吨至少低估了100万吨.
中国是全球最大的大豆进口国,现已崭露头角成为美国玉米的主要买家,2011/12销售季迄今的采购规模超过450万吨.
若纳入实际销往中国但报称售予未具名买家的玉米销量,本销售季中国进口量有望轻松超越500万吨.销往未具名买家的玉米在装船前无需得到确认.
贸易商估测,自上周四销往中国的美国玉米中,大约100万吨在本销售年度交付,200万吨在下年度付运.
中国储备粮管理总公司周一公布,公司或已签署进口美国玉米的合约.只要价格具有吸引力,还准备扩大采购量以填补国内空虚的库存.[ID:nSB1503028](完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。