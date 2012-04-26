《热点透视》英国不必惊慌,重陷衰退是受欧洲拖累

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 白云

路透伦敦4月25日电---英国经济重陷衰退或许是因为暂时的统计原因.但也体现将要打场经济持久战.英国政府和央行不应因此惊慌失措,这样只会让英国的处境更加艰难.

衰退或许是暂时的.建筑业产出按季大幅下滑3%看起来尤其危险.如果没有这点,英国第一季国内生产总值(GDP)将为持平.因此,修正后的第一季GDP数据或将抹去已公布初值的0.2%按季降幅,之前在2011年第四季GDP为下滑0.3%.[ID:nSB1510364][ID:nSB1510460]

然而,经济疲软仍是不争的事实,英国政府因此将面临舆论的猛烈抨击.政府紧缩政策确实有影响.政府在过去两年大刀阔斧削减41万个公共部门职位,相当于6.5%公共部门员工,不可能完全不使失业恶化和消费者支出疲软.

但是英国政府有实施紧缩的好理由.2011年英国财政赤字相当于GDP的8.3%.欧盟国家中,只有西班牙、希腊和爱尔兰的财政状况比英国更差.英国央行购买3,250亿英镑债券的非常措施,令英国债券收益率持于低位.那也许暗示政府会增加支出,不过那些数据也具有欺骗性.与欧洲债务一样,英国债务也在逐步膨胀,需要得到控制.英国大印钞票可能引发了通胀,因而损及经济增长.

欧洲经济是要打的另一场持久战.欧洲衰退也拖累英国出口和增长.整个欧洲大陆的疲软是系统性的,将长期存在.直到欧元未来前景明朗之前,欧洲企业不会解囊投资,消费者也将担心害怕.如果欧洲的经济战导致一些国家退出欧元区,英国银行将很可能蒙受损失.

鉴于国内采取紧缩措施,且危机侵袭整个欧洲大陆,英国经济没法快速增长.但那不能成为英国政府改变政策路线的理由.而英国央行印发更多钞票或许会让通胀加剧,再次冲击消费者.决策者在做他们能做的--而且是在一个几乎没有建设性的领域试图施展拳脚.(完)