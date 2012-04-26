〔美国个股〕谷歌文件显示其曾预计明年营收中逾35%来自非搜索业务

路透4月25日电---根据递呈给法庭的公司内部文件,谷歌(Google)(GOOG.O)曾在2010年预计,其2013年营收中将有超过35%不是来自搜索业务,并预期包括商务在内的三项非搜索业务将各创造逾50亿美元的营收.

该文件为洞察谷歌思维提供了难得的机会,反映出这个互联网公司拓展新市场的宏远计划,并凸显了其在打破对搜索业务的依赖上所面临的挑战.

文件显示,当时在线商务及电视服务是谷歌成长计划的重要支柱.但分析师称,这二者似乎均无望给谷歌带来预想中的回报.

"与今日我们所认为的情况相比,谷歌在拓展电视及商务业务上显得雄心勃勃,"Susquehanna Financial Group分析师Herman Leung读过文件后表示.

对各项业务的预测是谷歌员工2010年10月所编制一份董事会展示报告的组成部分.其内容在甲骨文(Oracle)ORCL.O诉谷歌侵犯其智能手机技术专利的法庭审理中被公开.

谷歌曾试图说服美国地区法官William Alsup不公开这些内部文件,但Alsup上周在法庭上驳回了这一要求.

谷歌新闻发言人Jim Prosser周三表示,上述文件不代表公司目前对业务运营的看法.

不过,在谷歌面临多方面竞争压力之际,这些文件仍为外界了解其战略思想提供了机会.

谷歌强调,社交网络服务商Facebook(FB.O)与微软(MSFT.O)必应(Bing)搜索引擎的结盟,对公司形成新的威胁,并指出"Facebook-Bing用户可能会绕过谷歌."谷歌亦称,来自商用软件销售的营收"令人失望."(完)