〔中国汇市〕美联储会议后人民币中间价创新高,客盘美元需求限制即期涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币兑美元早盘小涨
* 海外美元走势低迷,中间价创新高
* 受制于较强的美元买盘,汇价涨幅有限
路透上海4月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小涨.美联储会议未改温和政策立场,打压海外美元,并触发人民币中间价创汇改来新高.不过受制于较强客盘美元需求,即期汇价涨幅有限.
中间价跳空高开,除了与海外美元走势相关外,北京一银行交易员表示,央行也意在通过中间价指引,增加汇价波动区间.而从技术角度分析,欧元仍有上行空间.预计美指将续承压,未来一周中间价还有上行的可能性.
"美元指数伯南克讲话有一定的影响,央行也有意引导市场波幅扩大.但是今天客户(美元)需求比较强(即期汇价涨幅有限),"他认为.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2829元,创汇改来新高,上日为6.2923元;北京时间11:47,人民币兑美元即期报6.3021元,上日收盘价为6.3041元,交易区间为6.2982-6.3034元.
市场继续聚焦4月进出口数据,上述交易员预计,贸易情况逐渐改善,但巨额贸易顺差的时代已经过去.短期走势则关注美指的走向.
此外,对于即期汇价持续显着脱离中间价的现象,他表示,这也显示出央行在减少对市场的干预,更希望由供求关系来决定市场价格,是利率市场化的表现.
北京时间11:47,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3015/65元,上日尾盘报6.3055元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3430/10,上日尾盘为6.3490元.
东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未改变温和政策立场.[FRX/CN]
中国央行于2011年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。