〔中国汇市〕美联储会议后人民币中间价创新高,客盘美元需求限制即期涨幅

* 人民币兑美元早盘小涨

* 海外美元走势低迷,中间价创新高

* 受制于较强的美元买盘,汇价涨幅有限

路透上海4月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小涨.美联储会议未改温和政策立场,打压海外美元,并触发人民币中间价创汇改来新高.不过受制于较强客盘美元需求,即期汇价涨幅有限.

中间价跳空高开,除了与海外美元走势相关外,北京一银行交易员表示,央行也意在通过中间价指引,增加汇价波动区间.而从技术角度分析,欧元仍有上行空间.预计美指将续承压,未来一周中间价还有上行的可能性.

"美元指数伯南克讲话有一定的影响,央行也有意引导市场波幅扩大.但是今天客户(美元)需求比较强(即期汇价涨幅有限),"他认为.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2829元,创汇改来新高,上日为6.2923元;北京时间11:47,人民币兑美元即期报6.3021元,上日收盘价为6.3041元,交易区间为6.2982-6.3034元.

市场继续聚焦4月进出口数据,上述交易员预计,贸易情况逐渐改善,但巨额贸易顺差的时代已经过去.短期走势则关注美指的走向.

此外,对于即期汇价持续显着脱离中间价的现象,他表示,这也显示出央行在减少对市场的干预,更希望由供求关系来决定市场价格,是利率市场化的表现.

北京时间11:47,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3015/65元,上日尾盘报6.3055元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3430/10,上日尾盘为6.3490元.

东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未改变温和政策立场.[FRX/CN]

中国央行于2011年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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