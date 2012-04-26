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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:04 BJT

〔基金产业〕贝莱德与中投将联合发起中国主题基金--金融时报

路透上海4月26日电---金融时报援引中投公司高层官员消息报导称,全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)将携手中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]创建一支中国主题投资基金.资产管理规模可能达到数以十亿计美元.

报导援引匿名消息人士称,美银美林中国区主席刘二飞将卸任当前职位,掌管这支新基金.

此举表明贝莱德正越来越多的涉足亚洲.目前除日本外,该公司在亚洲业务不多.

贝莱德驻香港发言人拒绝置评,未能立即联系到中投公司代表置评.

消息人士2月曾告诉路透,中投公司已从中国央行额外获得500亿美元.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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