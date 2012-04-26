〔基金产业〕贝莱德与中投将联合发起中国主题基金--金融时报

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---金融时报援引中投公司高层官员消息报导称,全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)将携手中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]创建一支中国主题投资基金.资产管理规模可能达到数以十亿计美元.
报导援引匿名消息人士称,美银美林中国区主席刘二飞将卸任当前职位,掌管这支新基金.
此举表明贝莱德正越来越多的涉足亚洲.目前除日本外,该公司在亚洲业务不多.
贝莱德驻香港发言人拒绝置评,未能立即联系到中投公司代表置评.
消息人士2月曾告诉路透,中投公司已从中国央行额外获得500亿美元.(完)
--编译 程琳;审校 李爽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。