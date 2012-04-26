《外汇动态》美元/台币下跌,交易员称台湾央行稍早要求避免作空美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0238GMT--两位台湾外汇市场交易员周四表示,台湾央行一早以电话要求交易员不要做空美元,以帮助减缓台币升势.
台湾央行密切关注外汇市场,并采用口头警告的方式防止市场剧烈波动,同时保持台币稳定,以支撑作为经济重要支柱的出口商.
美元/台币TWD=TP下跌0.3%,报29.429.
台湾寿险企业亦售出美元/台币无本金交割远期外汇(NDF)TWDNDFOR=.一个月期美元/台币NDFTWD1MNDFOR=跌0.1%,报29.361.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。