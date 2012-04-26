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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:00 BJT

《外汇动态》美元/台币下跌,交易员称台湾央行稍早要求避免作空美元

0238GMT--两位台湾外汇市场交易员周四表示,台湾央行一早以电话要求交易员不要做空美元,以帮助减缓台币升势.

台湾央行密切关注外汇市场,并采用口头警告的方式防止市场剧烈波动,同时保持台币稳定,以支撑作为经济重要支柱的出口商.

美元/台币TWD=TP下跌0.3%,报29.429.

台湾寿险企业亦售出美元/台币无本金交割远期外汇(NDF)TWDNDFOR=.一个月期美元/台币NDFTWD1MNDFOR=跌0.1%,报29.361.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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