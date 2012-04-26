中国大力发展电动车 充电设施滞后

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透深圳/北京4月25日电（记者 梁淑芬）---杜明付（音）在深圳给他的电动出租车充电时，因为要耗时40分钟，他就小睡了一会。这辆车是由巴菲特支持的比亚迪(1211.HK)制造的，深圳则是中国推行环保车的试点城市。
改革开放以来，深圳发展成为大都市，目前拥有62个电动车充电站，但仅有五个在为该市1,000多辆私家电动车和混合动力车提供充电服务。其它的充电站都服务于公共交通，例如电动公交车和杜明付的出租车。
三年前中国开始在13个城市大力推广电动车试点项目，后将试点城市扩大到25个，但一直未能解决项目初期遭遇的基本问题。
负责深圳电动车试点项目的官员蔡玉（音）称，他们有点过于乐观了，当时人们都认为，新能源汽车发展是大势所趋，但事实是，电动车存在技术瓶颈及充电站不够等问题。
蔡玉称，在深圳新建充电站，地皮昂贵稀缺，尽管政府从2010年起，在部分城市提供补贴，电动车预期需求不会快速增长。
2011年，中国25个电动车试点城市中，共有243个在运营的充电站，以及1,328个充电接口，充电接口安装在停车场或其它公共区域。
中国国务院本月通过了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，力争到2015年，有50万辆新能源汽车上路，到2020年超过500万辆。
本土车商上海汽车(600104.SS)和东风汽车集团(0489.HK)分别承诺将向环保车投资19亿美元和4.41亿美元，海外车商宝马(BMWG.DE)和日产(7201.T)则与地方政府合作，分别推出电动车E-Mimi和Leaf。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。