〔澳新汇市〕新西兰元竭力守住涨势,澳元受美联储主席评论激励上扬

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼4月26日电---新西兰元周四竭力守住近期涨势,此前新西兰央行警告称,若新西兰元仍然如此强劲,将重新考虑其政策.
澳元兑美元AUD=D4从纽约尾盘的1.0349美元升至1.0360美元,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,如果需要,将毫不犹豫的进一步采取刺激措施支撑美国经济,但没有暗示会立即行动.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。