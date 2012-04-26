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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:00 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元竭力守住涨势,澳元受美联储主席评论激励上扬

路透惠灵顿/悉尼4月26日电---新西兰元周四竭力守住近期涨势,此前新西兰央行警告称,若新西兰元仍然如此强劲,将重新考虑其政策.

澳元兑美元AUD=D4从纽约尾盘的1.0349美元升至1.0360美元,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,如果需要,将毫不犹豫的进一步采取刺激措施支撑美国经济,但没有暗示会立即行动.

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