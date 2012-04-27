〔路透专访〕汇睿资本两年内投完6亿美元,中国大消费领域寻宝--合伙人

* 未来两年投完6亿美元,中国重点关注

* 在中国大消费领域寻宝,看好快速消费品和连锁

* 与企业长期合作,并不急于套现

作者 林琦

路透上海4月27日电---前身为汇丰控股(0005.HK)旗下亚洲直接投资公司的汇睿资本(Headland Capital Partners),未来两年将投资6亿美元在亚洲地区,而中国为重点关注区域.期望在中国大消费领域寻找数个潜力项目,以复制其在波司登(3998.HK)和永辉超市(601933.SS)项目上的成功.

汇睿资本资深合伙人、大中华地区主管沈敬武在接受路透专访时指出,在中国消费领域中,汇睿将主要关注快速消费品、连锁业态、医疗健康等子行业,目前公司正接洽一些项目,希望年内能够落实投资.

"我们寻找的是未来具备有百亿元营业额潜力的企业,"他表示,"我们希望与企业紧密地合作,用2-3年协助它打造可持续的盈利发展模式,然后上市,通过上市筹集的资金,进一步加速发展."

汇睿资本目前正管理的汇睿股权投资基金6获得的承诺资本为13.39亿美元,主要投资在中国、韩国和东南亚等,目前已投资出去逾一半.由于基金运营期限长达10年(五年投资,五年退出),因此其投资项目后并不急于套现,例如其投资波司登已有六年,而永辉超市亦有五年的投资时间.

永辉超市上市前,曾接受过汇睿资本的两轮投资,投资总额近7,800万美元.第二轮投资时,汇睿资本给予永辉超市的估值为48亿元.而目前永辉超市的市值在240亿元,汇睿资本间接持有其20.56%股权,当初的投资已升值10倍.

"我们大部分的回报来自企业利润的持续增长,"沈敬武表示,对于已投资的项目,公司愿意辅助企业提高营运效率,打造有增长潜力的发展战略,从而使企业可以持续健康的发展,"长期发展好的企业,是可以享受溢价的."

在Chinaventure投中集团周四宣布的风险投资业年度奖项中,汇睿资本被评为2011年度中国私募股权投资最佳增值服务团队.

沈敬武还认为,私募股权投资企业要提供增值服务,首先要得到企业家的认可,否则会引起企业的反感,此外还需要对行业有深刻的理解,能够提出独到有效的建议.

42岁的沈敬武曾在贝恩咨询有三年以上的工作经历,自称对零售和消费业有着"非常深"的喜好.

**看好快速消费品和连锁**

对于未来中国的投资方向,沈敬武表示,经过多年来的大浪淘沙,现在表现不错的快速消费品品牌已具备竞争力,而且可能借助目前成熟的大卖场渠道,快速覆盖至一二线城市,甚至推进到三四线城市,令规模和口碑得到提升.

汇睿资本的私募股权投资基金一般每个项目会投资5,000万美元至2亿美元.

他指出,连锁业态亦是一个不错的选择,若是在提高营运标准和整体服务水平后,同店销售能够健康成长,并具备了跨省扩张的能力,那就有望成为一个全国化连锁业务,发展空间迅速被打开.

为更好寻找国内的投资项目,汇睿资本已在上海建立办公室,希望未来能组建一只6-7人的团队,与香港本部更好配合.

1989年成立的原汇丰直接投资(亚洲)公司,于2010年12月完成管理层收购(MBO),汇丰控股仍保留约20%股权,并更名为汇睿资本.汇睿资本是亚洲历史最悠久和最大规模的PE(私募股权投资)之一,其曾管理的PE/VC(风险投资)基金承诺出资额达34亿美元,并已投资了逾140家公司.(完)