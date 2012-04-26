〔日本股市〕早盘小幅收高,市场密切关注日本央行动向及国内企业财报

路透东京4月26日电---日本股市日经指数周四早盘小幅上涨,但回吐日内稍早的涨幅,因投资者在备受关注的日本央行会议以及一系列国内企业财报公布之前,不愿建立太多仓位.

日经指数.N225早盘收高10.56点报9,571.57点,分析师称9,437附近的75日移动平均线提供支撑.

东证股价指数.TOPX涨0.3%至811.94点.早盘时间主板交易清淡.

"市场要想测试更高水准,日本央行得拿出一些新东西,要让人感觉到这次他们真的下定决心要摆脱通缩并尽早实现1%的通胀目标."立花证券运营长Kenichi Hirano说.(完)