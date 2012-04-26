〔日本股市〕早盘小幅收高,市场密切关注日本央行动向及国内企业财报

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京4月26日电---日本股市日经指数周四早盘小幅上涨,但回吐日内稍早的涨幅,因投资者在备受关注的日本央行会议以及一系列国内企业财报公布之前,不愿建立太多仓位.
日经指数.N225早盘收高10.56点报9,571.57点,分析师称9,437附近的75日移动平均线提供支撑.
东证股价指数.TOPX涨0.3%至811.94点.早盘时间主板交易清淡.
"市场要想测试更高水准,日本央行得拿出一些新东西,要让人感觉到这次他们真的下定决心要摆脱通缩并尽早实现1%的通胀目标."立花证券运营长Kenichi Hirano说.(完)
编译 郑茵 审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。