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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:14 BJT

《外汇动态》美元/坡元徘徊趋势线支撑位附近,有当地投资者买进

0257GMT--美元/坡元跌至接近一趋势线,有当地投资者在该支撑区附近买进.

美元/坡元从上日收盘水准1.2433小跌至1.2430.自10月31日低位1.2385拉出的一条上升趋势线,落在1.2430-1.2438区域.

一旦趋势线遭攻克,美元短期内料将跌向1.2410(2月3日低位)及1.2385.(完)

--编译 戴素萍;审校 田建华

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