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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:40 BJT

〔中国新债〕农六师国资公司下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京4月26日电---中国农六师国有资产经营有限责任公司周四公告称,将于下周三(5月
2日)在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 农六师         10        5      12   5/2簿记建档   浦发银行      AA        5/4        5/7
 国有资产公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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