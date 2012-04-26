〔韩国个股〕三星电子称第三代Galaxy S智能手机将搭载四核微处理器

路透首尔4月26日电---三星电子(005930.KS)周四表示,将量产速度更快且节能的四核移动微处理器.该处理器将搭载在定于下周发布的第三代旗舰Galaxy S智能手机上.

三星表示,正在向主要手机生产商派发芯片样品.该公司希望将客户基础从苹果扩大到诺基亚NOK1V.HE、宏达电(2498.TW)和摩托罗拉(MMI.N)等同业对手.

三星电子是全球最大的移动应用处理器(AP)制造商.苹果iPhone和iPad产品,以及三星自身的Galaxy智能手机与平板电脑产品线热销,令该公司获益.

Exynos 4 Quad处理器基于英国芯片商ARMARM.L的Cortex A9技术,可以在更短时间内完成更多任务.

三星电子计划下周在伦敦发布Galaxy S III智能手机,欲借今年夏季奥运会之势展开大力市场推广活动.(完)