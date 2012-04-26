〔韩国个股〕三星电子称第三代Galaxy S智能手机将搭载四核微处理器

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔4月26日电---三星电子(005930.KS)周四表示,将量产速度更快且节能的四核移动微处理器.该处理器将搭载在定于下周发布的第三代旗舰Galaxy S智能手机上.
三星表示,正在向主要手机生产商派发芯片样品.该公司希望将客户基础从苹果扩大到诺基亚NOK1V.HE、宏达电(2498.TW)和摩托罗拉(MMI.N)等同业对手.
三星电子是全球最大的移动应用处理器(AP)制造商.苹果iPhone和iPad产品,以及三星自身的Galaxy智能手机与平板电脑产品线热销,令该公司获益.
Exynos 4 Quad处理器基于英国芯片商ARMARM.L的Cortex A9技术,可以在更短时间内完成更多任务.
三星电子计划下周在伦敦发布Galaxy S III智能手机,欲借今年夏季奥运会之势展开大力市场推广活动.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。