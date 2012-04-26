《全球主要央行动态》--4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下所列为上周四下午至本周四上午(4月19日-4月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.
**美国**
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天会议后发表声明,重申料将不会最早于2014年底前升息,且本次会议对货币政策按兵不动.美联储主席贝南克表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.美联储还调升2012年GDP预估,调降2013和2014年成长预期,以因应未来几年就业市场改善和通胀率小幅上升的局面.[ID:nSB1511650][ID:nSB8532706]
**欧洲**
欧洲央行总裁德拉吉周三表示,欧洲央行的首要任务是确保物价稳定,这是不可更改的.他表明,央行12月和2月已进行了LTRO操作,现在要看政府的行动了.[ID:nSB1511790]德拉吉同日表示,物价前景风险大致均衡,欧洲央行的利率依然非常低,认为货币政策依然很宽松.欧洲央行将使用所有可用工具在物价上涨时应对通胀风险,非常规措施不会限制为确保物价稳定设定相应的利率,现在谈论退出策略言之过早.他并称,不希望对欧洲央行的购债计划作出事先承诺.[ID:nSB1510140]
欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示,欧洲央行将采取"一切必要措施"来稳定物价,欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼同日亦称,货币政策不可忽视维持欧元区物价稳定的主要目标,一旦欧元区通胀加剧的风险上升,货币政策决策者必须采取必要措施.[ID:nSB1505738]
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一表示,欧洲央行的购债计画目前处于"休眠模式",但若有必要,可决定采取新的针对性举措.[ID:nST0451266]
欧洲央行管理委员会成员诺亚周六称,高水平公共债务和非常规货币政策可能持续一段时间,因此各央行坚持抑制通胀非常重要.[ID:nSB1503084]
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五向Market News International(MNI)表示,没有理由按照国际货币基金组织(IMF)建议的那样在近期降息.[ID:nSB1501824]
**英国**
英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,尽管过去一个月来一些调查数据表现疲弱,但总体上还是确认英国潜在经济成长处于上升趋势,他也因此更加相信,经济并不需要额外的刺激.此外普森认为,对刺激经济而言,最主要的是英国央行所完成的量化宽松总体水平,而不是具体某个月里的购买规模.[ID:nSB1500144]
**加拿大**
加拿大央行总裁卡尼周二重申,央行可能需要升息,而且他仍对加拿大人的高债务水平感到担忧.卡尼在众议院财政委员会强调央行最近的信息,即便全球经济不确定,但利率仍可能上升.[ID:nSB1508814]
**日本**
熟悉日本央行思路的消息人士称,日本央行周五可能通过扩大资产购买计划来放松货币政策,增购规模最高或达10万亿(兆)日圆,购买范围或将扩大到三年期公债.[ID:nSB1512342]
日本央行总裁白川方明表示,全球经济仍需要积极的货币政策刺激,但主要央行必须在某一时刻撤除超宽松货币政策.他并警告称,过长时间维持过于宽松的货币政策将会带来弊端.在谈及日本货币政策时,白川方明重申,央行将继续推行强有力的货币宽松政策,直至接近达成1%的通胀目标.[ID:nSB1500060]
日本央行副总裁山口广秀周四指出,央行在推行强力货币宽松措施期间,将在必要时采取适当政策行动以支持日本企业,这维持了央行或进一步放松政策的预期.[ID:nST0514929]
**韩国**
韩国央行在周日发布的一份报告中称,韩国政府公债相当于国内生产总值(GDP)的比例到2030年时有可能飙升至100%上方,而目前该比例为略高于34%.央行报告还显示,韩国需要从现在开始制定应对措施,为应对人口老龄化做好准备,并提前防止财政状况恶化造成的整体经济不稳定.[ID:nSB1503034]
**中国**
中国央行行长周小川日前表示,当前进一步完善汇率形成机制改革条件更加成熟,从中长期看,汇率的调整会给出明确信号使未来投资更偏重内需,并认为中国推进利率市场化改革的条件已基本具备.[ID:nSB1503100]
**台湾**
台湾央行副总裁杨金龙周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税以及打击囤货等;而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452230]
台湾央行副总裁严宗大表示,央行密切关注物价走势,在公开市场操作上,金融机构的超额准备至3月已降至相对低的水位,而金融业隔夜拆款利率也逐渐提高.而若有必要动用利率、汇率的货币政策,则需由理监事会议决定.[ID:nST0514981]
**其他**
新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期.央行亦表示,目前令指标利率维持在2.5%合适.通胀受到抑制,处于目标区间中段附近.如果新西兰元保持强势,需要重新评估政策.尽管商品价格回落,新西兰元一直处于高位.[ID:nST0452456]
菲律宾央行维持隔夜拆借利率在4.00%不变,一如预期,并称通胀风险偏向于上档,2012和2013年通胀率料接近目标区间的下半段,国内经济前景逐渐转强,全球经济疲弱及披索汇率稳定或缓和通胀.[ID:nSB1498940](完)
--整理 丁琦;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。