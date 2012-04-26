《全球主要央行动态》--4月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月19日-4月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天会议后发表声明,重申料将不会最早于2014年底前升息,且本次会议对货币政策按兵不动.美联储主席贝南克表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.美联储还调升2012年GDP预估,调降2013和2014年成长预期,以因应未来几年就业市场改善和通胀率小幅上升的局面.[ID:nSB1511650][ID:nSB8532706]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉周三表示,欧洲央行的首要任务是确保物价稳定,这是不可更改的.他表明,央行12月和2月已进行了LTRO操作,现在要看政府的行动了.[ID:nSB1511790]德拉吉同日表示,物价前景风险大致均衡,欧洲央行的利率依然非常低,认为货币政策依然很宽松.欧洲央行将使用所有可用工具在物价上涨时应对通胀风险,非常规措施不会限制为确保物价稳定设定相应的利率,现在谈论退出策略言之过早.他并称,不希望对欧洲央行的购债计划作出事先承诺.[ID:nSB1510140]

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示,欧洲央行将采取"一切必要措施"来稳定物价,欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼同日亦称,货币政策不可忽视维持欧元区物价稳定的主要目标,一旦欧元区通胀加剧的风险上升,货币政策决策者必须采取必要措施.[ID:nSB1505738]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一表示,欧洲央行的购债计画目前处于"休眠模式",但若有必要,可决定采取新的针对性举措.[ID:nST0451266]

欧洲央行管理委员会成员诺亚周六称,高水平公共债务和非常规货币政策可能持续一段时间,因此各央行坚持抑制通胀非常重要.[ID:nSB1503084]

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五向Market News International(MNI)表示,没有理由按照国际货币基金组织(IMF)建议的那样在近期降息.[ID:nSB1501824]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,尽管过去一个月来一些调查数据表现疲弱,但总体上还是确认英国潜在经济成长处于上升趋势,他也因此更加相信,经济并不需要额外的刺激.此外普森认为,对刺激经济而言,最主要的是英国央行所完成的量化宽松总体水平,而不是具体某个月里的购买规模.[ID:nSB1500144]

**加拿大**

加拿大央行总裁卡尼周二重申,央行可能需要升息,而且他仍对加拿大人的高债务水平感到担忧.卡尼在众议院财政委员会强调央行最近的信息,即便全球经济不确定,但利率仍可能上升.[ID:nSB1508814]

**日本**

熟悉日本央行思路的消息人士称,日本央行周五可能通过扩大资产购买计划来放松货币政策,增购规模最高或达10万亿(兆)日圆,购买范围或将扩大到三年期公债.[ID:nSB1512342]

日本央行总裁白川方明表示,全球经济仍需要积极的货币政策刺激,但主要央行必须在某一时刻撤除超宽松货币政策.他并警告称,过长时间维持过于宽松的货币政策将会带来弊端.在谈及日本货币政策时,白川方明重申,央行将继续推行强有力的货币宽松政策,直至接近达成1%的通胀目标.[ID:nSB1500060]

日本央行副总裁山口广秀周四指出,央行在推行强力货币宽松措施期间,将在必要时采取适当政策行动以支持日本企业,这维持了央行或进一步放松政策的预期.[ID:nST0514929]

**韩国**

韩国央行在周日发布的一份报告中称,韩国政府公债相当于国内生产总值(GDP)的比例到2030年时有可能飙升至100%上方,而目前该比例为略高于34%.央行报告还显示,韩国需要从现在开始制定应对措施,为应对人口老龄化做好准备,并提前防止财政状况恶化造成的整体经济不稳定.[ID:nSB1503034]

**中国**

中国央行行长周小川日前表示,当前进一步完善汇率形成机制改革条件更加成熟,从中长期看,汇率的调整会给出明确信号使未来投资更偏重内需,并认为中国推进利率市场化改革的条件已基本具备.[ID:nSB1503100]

**台湾**

台湾央行副总裁杨金龙周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税以及打击囤货等;而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452230]

台湾央行副总裁严宗大表示,央行密切关注物价走势,在公开市场操作上,金融机构的超额准备至3月已降至相对低的水位,而金融业隔夜拆款利率也逐渐提高.而若有必要动用利率、汇率的货币政策,则需由理监事会议决定.[ID:nST0514981]

**其他**

新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期.央行亦表示,目前令指标利率维持在2.5%合适.通胀受到抑制,处于目标区间中段附近.如果新西兰元保持强势,需要重新评估政策.尽管商品价格回落,新西兰元一直处于高位.[ID:nST0452456]

菲律宾央行维持隔夜拆借利率在4.00%不变,一如预期,并称通胀风险偏向于上档,2012和2013年通胀率料接近目标区间的下半段,国内经济前景逐渐转强,全球经济疲弱及披索汇率稳定或缓和通胀.[ID:nSB1498940](完)