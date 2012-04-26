〔日本债市〕公债价格守住涨幅,日本央行料将放宽货币政策

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京4月26日电---日本政府公债价格周四持稳至小幅上扬,因投资者不太可能在日本央行会议召开之前采取积极举动.外界广泛预计日本央行料将进一步放宽政策.
熟悉日本央行思路的消息人士称,日本央行周五可能通过扩大资产购买计划来放松货币政策,增购规模最高或达10万亿(兆)日圆,购买范围或将扩大到三年期公债.[ID:nSB1512342]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。