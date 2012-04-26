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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:21 BJT

〔日本债市〕公债价格守住涨幅,日本央行料将放宽货币政策

路透东京4月26日电---日本政府公债价格周四持稳至小幅上扬,因投资者不太可能在日本央行会议召开之前采取积极举动.外界广泛预计日本央行料将进一步放宽政策.

熟悉日本央行思路的消息人士称,日本央行周五可能通过扩大资产购买计划来放松货币政策,增购规模最高或达10万亿(兆)日圆,购买范围或将扩大到三年期公债.[ID:nSB1512342]

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