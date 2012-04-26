〔中国新债〕财政部5月9日将招标续发行300亿元七年期固息国债

路透上海4月26日电---中国财政部周四公告称,将于5月9日在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息记账式国债,为今年第五期七年品种第二次续发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(五期)国债CN120005=CFXS相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债的竞争性招标时间为5月9日9:30-10:30,5月10日开始续发行,5月14日续发行结束,续发行部分从5月16日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于3月7日招标发行的第五期七年国债发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,按年付息.财政部此后在4月11日续发了327亿元该期国债,加权中标收益率为3.3915%.(完)

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