〔中国新债〕财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债,期限九个月

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京4月26日电---中国财政部周四公告称,将于下周五(5月4日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行150亿元人民币记账式贴现国债,期限九个月(273天).
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第二期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债竞争性招标时间为5月4日上午9:30-10:30,5月7日开始发行并计息,5月9日发行结束,5月11日起在各交易场所上市交易.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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