〔中港个股〕中国银行称旗下中银国际获伦敦金属交易所清算会员资格

路透北京4月26日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四称,该行旗下的中银国际(BOCI)获得伦敦金属交易所(LME)清算会员资格,成为第一家可以在该交易所直接提供交易及清算服务的中资机构.

刊登在中行网站上的新闻稿称,中银国际将为全球特别是中国大宗商品及资源企业客户,提供伦敦金属交易所的商品风险对冲产品及服务.

中国是全世界最大的工业原材料消费国,而LME是世界最大的金属交易市场.

中银国际的加盟将提升LME的资质,该交易所已为潜在的收购打开大门.竞购方的收购方案料在5月第一周公布.[ID:nSB1460818]

中银国际亦涉足其他市场,去年3月获批成为芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)的清算会员.此外,中银国际也具有芝加哥期货交易所(CBOT)、纽约金属交易所(COMEX)及纽约商品交易所(NYMEX)的清算会员资格.(完)