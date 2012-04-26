〔中港个股〕中国银行称旗下中银国际获伦敦金属交易所清算会员资格

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京4月26日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四称,该行旗下的中银国际(BOCI)获得伦敦金属交易所(LME)清算会员资格,成为第一家可以在该交易所直接提供交易及清算服务的中资机构.
刊登在中行网站上的新闻稿称,中银国际将为全球特别是中国大宗商品及资源企业客户,提供伦敦金属交易所的商品风险对冲产品及服务.
中国是全世界最大的工业原材料消费国,而LME是世界最大的金属交易市场.
中银国际的加盟将提升LME的资质,该交易所已为潜在的收购打开大门.竞购方的收购方案料在5月第一周公布.[ID:nSB1460818]
中银国际亦涉足其他市场,去年3月获批成为芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)的清算会员.此外,中银国际也具有芝加哥期货交易所(CBOT)、纽约金属交易所(COMEX)及纽约商品交易所(NYMEX)的清算会员资格.(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。