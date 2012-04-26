《热点透视》美联储寄望增长加速通胀降温,仅是一厢情愿

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撰稿 Martin Hutchinson 编译 田建华

路透纽约4月25日电---贝南克似乎只求呈现最好的一面.周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明阐述经济成长会升温,甚至通胀率会从当前高于美联储2%目标的水准滑落.然近期数据显然看不出这些趋势,所以若情况不是这样地顺利发展,美联储需要紧急计划.

美联储预计,尽管经济成长当前迟滞,但会逐渐升温,这看似与最近的美国耐久财报告及3月相对疲软的就业数据不符.美国商务部周三公布,美国3月耐久财(耐用品)订单下滑4.2%.另外美联储主席贝南克也承认,2001和2003年实施的减税措施到期,以及展开去年8月国会达成的债务上限协议要求的减支行动,使得美国经济面临逆风.

通胀方面,截至2月的一年,以个人消费支出(PCE)物价指数衡量的通胀率为2.3%,而扣除食品和能源的核心PCE为1.9%.FOMC的预估看起来偏向乐观,尤其是经济成长加速通常会导致通胀升温.FOMC通胀率预估区间上端约为2%.

此外或还需留意能源价格.若美国油价下跌,加上供应过剩冲击国内燃气价格,美国经济则不仅仅是能源领域获益,还会恢复制造业的岗位以及减少能源敏感行业的成本.但是鼓励大规模开采原油不在贝南克管辖的范围内.

这就意味着美联储需要紧急计划来应对低于预期的成长或高于预期的通胀率.需要注意到,17位FOCM官员中,有10人预计到2014年12月,联邦基金利率应不低于1%,这暗示美联储承诺维持利率低于0.25%直至上述时期的承诺,在现实中已经减弱了,即便未落实在书面上.在当前充满不确定之际,这样对所需政策灵活性的暗示受到欢迎.(完)