保时捷在华销售增速放缓 但看好长期前景

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月25日电（记者 Andreas Cremer）---德国跑车生产商保时捷(PSHG_p.DE)今年在中国的销售增速正在放缓，主要由于中国经济增长放慢，导致国内豪华车市场失却动力。
今年一季度，中国国内生产总值（GDP）增长8.1%，较去年四季度的增长8.9%回落，为三年来的最低增速。3月，中国汽车销售增长4.5%至140万辆，但一季度汽车销售却下降1.3%。
保时捷销售总监Bernhard Maier在北京车展对路透表示：“中国经济发展正常，长期前景稳定。”
他指出，包括911和卡宴（Cayenne）在内，保时捷在中国销量的全年增长可能不会超越一季度实现的38%。
“年底时，我们在中国销量的增长应当出现合理的提高，”他说道，但没有透露具体数字。
去年，保时捷在中国销售车辆2.43万辆，同比增长65%。今年3月，保时捷在美国的销量增长13%左右，主要得益于美国就业市场改善、更换旧车以及融资便宜。美国和中国是保时捷两个最大的销售市场。
Maier称：“如果汽车需求如预期那样快速发展，中国可在中期或长期内超过美国，成为我们的最大市场。”（完）
--编译：侯雪苹
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。