〔中国货币市场〕回购利率总体平稳,机构月末及备付需求等资金基本到位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘变动不大,资金面总体保持平稳.受月末考核及跨节备付资金需求因素影响,指标品种七天回购利率小涨近6个基点(bp),但隔夜品种则微跌逾2个bp.
"到了这个时候,该准备的都差不多了吧,资金不是很紧."上海一位城商行交易员说.
不过显得比较突兀的是上证所债券回购隔夜利率飙涨一度超过了800个bp.对此,上述交易员表示,这是因为交易所回购隔夜品种虽然名义上的期限是一天,但因为结算制度等因素,今日借款的实际还款时间要到"五一"小长假之后,所以利率比较高.
中国财政部稍早招标的六个月期国库现金定存中标利率5.60%,较今年前两期招标结果明显回落.
交易员称,这表明机构对国库存款的需求有所降低,但考虑到监管层对银行有存款比考核红线,以及媒体报导4月份存款可能流失较多,因此,比较合理的推测可能是贷款的投放也出现了明显萎缩,但这还需要数据的进一步证实.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4480 3.4719 -2.39 3,207.19
七天CN7DRP=CFXS 3.9855 3.9271 +5.84 587.14
14天CN14DRP=CFXS 4.0470 4.0006 +4.64 135.86
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4521 3.4750 -2.29 1,216.91
七天CHICNY7D=CFXS 3.9962 3.9316 +6.46 72.00
==============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。